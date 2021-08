Renouvelez votre configuration de jeu en septembre avec cette sélection d’accessoires de Trust

Alors que le mois d’août donne déjà ses derniers coups, il est temps d’affronter septembre, un mois où le retour à la routine est inévitable. Pour que ce soit un peu plus supportable, que pensez-vous de renouveler votre configuration de jeu ? Eh bien, portez une attention particulière à la grande sélection d’accessoires que Trust nous propose.

Le retour de vacances est toujours un moment difficile, même s’il a aussi ses bons côtés, comme retrouver notre routine de jeu habituelle.

Pour cette raison, Confiance, marque de référence en accessoires numériques, propose une série d’appareils pour renouveler notre configuration de jeu et ainsi parvenir à ce que nous affrontons cette fois avec beaucoup plus d’enthousiasme.

Que vous ayez besoin de renouveler votre clavier, comme si vous cherchiez un grand souris de jeu, ou préférez-vous vous concentrer sur l’intrigue sonore, avec quelques écouteurs ou un spectaculaire microphone pour le streaming, La confiance rend les choses plus faciles que jamais avec cette sélection de périphériques. Découvrons-les !

Clavier GXT 863 Mazz – Rapide, efficace et lumineux

Le clavier Trust GXT 863 Mazz Il est spécialement conçu pour les jeux, ce qui se remarque dans son commutateurs à réponse rapide et son spectaculaire Eclairage RVB avec effet de vague aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Grâce à ces interrupteurs linéaires mécaniques ROUGE Outemu, les frappes des différentes touches n’offrent aucune résistance et se distinguent par leur faible bruit, ce qui en fait un clavier extrêmement rapide et réactif, idéal pour les jeux d’action.

Avec une force d’actionnement minimale de 30 g (50 g max) et un point d’actionnement de 2 mm (course totale de 4 mm), le GXT 863 Mazz est capable d’enregistrer l’entrée de chaque commande avant même que l’utilisateur sache que vous appuyez sur un bouton. De plus, ses touches offrent une sensation linéaire et sont capables de supporter jusqu’à 50 millions de frappes.

est clavier mécanique est équipé de la technologie N-Key rollover, un système anti-fantôme qui enregistre chaque pression de bouton, empêchant toute commande de passer inaperçue, et est capable de se démarquer sur n’importe quel bureau grâce à son design spectaculaire.

Le clavier GXT 863Mazz by Trust a un prix de vente conseillé de 49,99 €.

Souris GTX 922 Ybar – Précision et vitesse

est souris de jeu Il est d’une précision absolue, puisqu’il permet de programmer ses 6 boutons, profils et macros, et même les effets lumineux RVB, pour profiter d’une expérience de jeu totalement personnalisée.

Merci votre forme ergonomique spécialement conçu pour les droitiers, le GXT 922 Ybar offre un contrôle intuitif et un grand confort, même pendant les sessions de jeu les plus longues.

Cet appareil est fourni avec un capteur optique de suivi rapide et vous permet de modifier facilement la vitesse du curseur, de 2000 à 7200 dpi, tandis que les tapis coulissants à faible friction et le câble tressé de 2,1 m de long assurent un mouvement fluide pour un fonctionnement sans faille.

De plus, il offre un style personnalisé grâce à la Effets d’éclairage RVB, devenant ainsi le meilleur coéquipier pour n’importe quel jeu en ligne.

La souris Trust GXT 922 Ybar a un prix de vente conseillé de 24,99 €.

Casque GXT 1323 Altus – Conception et connectivité

Pour sortir une nouvelle configuration, de bons écouteurs ne pouvaient pas manquer. Et les GXT 1323 Altus de Confiance Ils offrent une expérience sonore de haute qualité grâce à leurs basses profondes et leur son clair.

Ces écouteurs, qui ont une connexion polyvalente, ont un motif camouflage noir qui se combine parfaitement avec les coussinets d’oreille en maille confortables, ce qui garantit un confort maximal et un design exclusif.

La accessibilité et la facilité de contrôle sont d’autres points forts de ces casques, car ils offrent un accès rapide pour régler le volume et un bouton de mise en sourdine instantanée du microphone.

Enfin, son câble tressé en nylon de 1 mètre, à côté du microphone flexible Pourtant le serre-tête réglable, permettent une grande liberté et un ajustement totalement personnalisé.

Les écouteurs Trust GXT 1323 Altus ont un prix de vente conseillé de 44,99 €.

Microphone Velica GXT 241 – Le meilleur allié pour le streaming

De plus en plus de joueurs se lancent pour créer leur propre contenu en streaming, il est donc aujourd’hui indispensable d’avoir un micro de qualité.

Le GXT 241 Velica de Trust a la taille et les fonctionnalités parfaites pour vous lancer dans le monde de émissions et de la création de contenu professionnellement.

Ce microphone se compose d’un trépied et boîtier en métaltandis que son filtre de grille permet de réduire au maximum les bruits de fond et de réaliser des enregistrements de haute précision.

Pour sa part, motif d’enregistrement cardioïde Il est conçu pour empêcher les bruits de fond de capter et ainsi produire un son plus clair, qui est également pris en charge par son interrupteur muet à l’arrière.

Le microphone Trust GXT 241 Velica a un prix de vente conseillé de 59,99 €.