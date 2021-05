Rentabilité des entreprises indiennes d’infrastructure inférieure aux niveaux de 2019 jusqu’en 2022: Moody’s

L’étude portait sur 224 entreprises dans 14 pays de la région APAC, dont 30 en Inde.

La marge d’Ebitda – un indicateur de rentabilité – des sociétés d’infrastructure indiennes notées par Moody’s a baissé par rapport aux niveaux de 2019 en 2020, et elle restera stable jusqu’en 2022, a déclaré l’agence de notation.

Dans un rapport intitulé Asie-Pacifique (APAC) Project and Infrastructure Finance Chartbook 2021, Moody’s a déclaré que l’Inde avait les perspectives les plus négatives, représentant 67% des entreprises notées avec une perspective négative dans la région APAC. L’étude portait sur 224 entreprises dans 14 pays de la région APAC, dont 30 en Inde. Pas moins de 23 entreprises indiennes répertoriées dans le rapport appartiennent aux secteurs de l’énergie thermique, des énergies renouvelables, du transport d’électricité et du gaz.

Reflétant les perspectives négatives de la note souveraine du pays, les perspectives de toutes les sociétés indiennes de bonne qualité sont négatives. La plupart des autres pays du rapport comptent moins de 20% d’entreprises avec des perspectives négatives. Dans l’ensemble, 14% des entreprises notées ont une perspective négative, l’Inde ayant la proportion la plus élevée de 67%. Cependant, les revenus des 30 entreprises indiennes notées maintiendront une croissance stable en 2021 et 2022, a déclaré Moody’s. Le niveau d’endettement (rapport entre le fonds d’exploitation et la dette) affaiblira le plus pour les sociétés gazières en Inde et en Indonésie par rapport aux niveaux de 2019, car elles sont les plus touchées par les perturbations liées aux coronavirus, indique le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.