Rentes 102 : Rente fixe – Communauté Business 2

Dans le premier volet de cette série occasionnelle de blogs, nous avons écrit sur les rentes et fourni un guide 101 et une introduction.

Dans ce blog, nous avons couvert ce qu’est une rente, le contenu de la rente de base et avons également discuté des types de rentes de base. Dans ce blog, nous approfondissons la question de la rente fixe.

Qu’est-ce qu’une rente fixe ?

Il existe généralement trois types de rentes- 1) fixe, dans le but de vous verser un montant fixe basé sur un taux d’intérêt prévu au contrat, 2) indexée, qui permet au rentier (le titulaire du contrat) d’être crédité par le assureur pour le rendement d’un indice boursier, tel que l’indice composé des prix des actions S&P 500, et 3) variable, qui oblige le rentier (le titulaire du contrat) à s’engager dans un risque de marché, car la variable est un type de rente à imposition différée contrat qui vous permet d’investir votre argent dans des sous-comptes. (Pensez à un 401 (k) et aux options d’investissement et aux divers risques plus ou moins élevés impliqués – le concept est similaire à celui du sous-compte.)

La plupart des personnes qui sont propriétaires savent que le terme fixe fait référence au taux d’intérêt qui est le même pendant toute la durée de l’hypothèque. Par exemple, le propriétaire contracte une hypothèque de 30 ans avec un intérêt de 3,9 % et doit le principal et les intérêts sur la base de ce montant constant et constant.

Une rente fixe fonctionne de la même manière, sauf qu’au lieu d’une dette envers le titulaire, il s’agit d’un investissement et d’un actif qui verse au bénéficiaire un montant fixe et déterminé sur la contribution à sa rente. Prenant l’exemple ci-dessus de l’hypothèque, si quelqu’un détenait une rente à 3,9% d’intérêt, le titulaire recevrait ce flux de revenu.

Avantages d’une rente fixe

Les avantages pour le titulaire d’une rente fixe sont nombreux, notamment le fait que le bénéficiaire reçoit des « paiements cohérents et prévisibles » pendant toute la durée de la rente.

De plus, avec une rente à taux fixe, le bénéficiaire bénéficie de la garantie de ces paiements cohérents et prévisibles. Le taux de rendement est fixé par contrat et pour de nombreuses personnes, cela élimine le risque que les conditions du marché ou les environnements de taux d’intérêt changent négativement pendant la durée de la rente.

Conformément aux rendements garantis, la personne bénéficie d’un flux de revenu garanti au cours de sa vie. Comme indiqué dans Annuities 101, les rentes sont réglementées par les départements d’assurance de l’État. Comme l’a noté ce blog :

« Tous les produits d’assurance sont fortement réglementés par les différents départements d’assurance, et les émetteurs de rentes ne sont pas différents. Les rentes sont réglementées au niveau de l’État par la commission ou le département d’assurance de chaque État. Toute compagnie d’assurance qui émet des rentes doit être agréée dans chaque État dans lequel elle exerce ses activités. Les commissaires aux assurances de l’État surveillent les finances des compagnies d’assurance et s’assurent qu’elles respectent les exigences conçues pour protéger les clients contre les pratiques peu recommandables. Les exigences comprennent des exigences minimales de capital et d’excédent, des dépôts dans de nombreux cas et un examen régulier des réserves et de la situation financière des assureurs. Les assureurs se concentrent particulièrement sur le montant total des obligations de l’assureur et celui dont il dispose en actifs et en réserves pour payer les obligations futures des contrats de rente.

Bien qu’une insolvabilité ne soit pas impossible, les mécanismes en place avec la réglementation des assurances permettent de réduire le risque que le rentier ne soit pas payé par l’assureur.

Tout en investissant dans la rente, les cotisations et les revenus sont à imposition différée, tout comme votre plan 401k.

Combien de temps la rente fixe paie-t-elle?

Une autre caractéristique de la rente fixe est les options dont vous disposez en termes de durée de la rente, ces choix incluent un paiement viager direct, avec des paiements cohérents chaque mois pour le reste de votre vie, un paiement viager conjoint, où les paiements de revenu sont cohérents. chaque mois pour le reste de votre vie et celle de votre conjoint, ainsi qu’un versement forfaitaire. Pour ces derniers, vous voulez vous assurer que votre contrat de rente ne prélève pas de pénalités.

Y a-t-il des inconvénients à la rente fixe ?

Les rentes fixes et les rentes en général sont parfois attaquées pour des taux de rendement relativement bas. Le compromis pour la certitude est moins de risque et une approche d’investissement de l’assureur qui doit être plus prudente.

L’acheteur du contrat de rente devrait également examiner les frais et dépenses que le contrat prévoit que l’assureur peut facturer au titulaire de la rente. Les rentes fixes ont tendance à être moins chères que les autres types de rentes.

La plupart des rentes fixes n’ont pas de rajustements en fonction de l’inflation. Regardez ça avant d’acheter.

Enfin, les rentes fixes n’ont pas de majoration de base, comme c’est souvent le cas avec de nombreux autres types d’actifs au décès.

Conclusion

Les contrats de rente fixe offrent la certitude individuelle et un flux de revenu garanti qui ne changera pas du vivant du rentier. Cela peut offrir un confort et une aide à la planification budgétaire à l’individu. Dans la plupart des cas, les rentes fixes paient des intérêts à un taux plus élevé que d’autres investissements relativement sûrs, tels que les certificats de dépôt et les fonds du marché monétaire. Avant d’acheter tout type de rente, l’individu doit se familiariser avec les termes et la structure du contrat et comprendre les avantages et les inconvénients des rentes fixes et autres.