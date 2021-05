Rentistas et Sporting Cristal laissent échapper leur opportunité

05/06/2021

05:55 CEST

Montevideo

le Rentistas Uruguayen et le Cristal sportif Le péruvien a fait match ce jeudi 0-0 à Montevideo et ils ont raté une très bonne occasion de grimper dans le groupe E de la Copa Libertadores. Quelques heures après l’égalisation du Racing Argentine et du Brésilien Sao Paulo pour le même résultat à Buenos Aires, les deux équipes ont sauté sur le gazon historique du Centenario à la recherche d’une victoire qui leur permettrait de se rapprocher du sommet.

Avec quelques actions dangereuses en première mi-temps, le point culminant a été un heads-up entre Washington Corozo et Nicolás Rossi avant la fin des 20 premières minutes. Après un mauvais départ du défenseur Joaquín Sosa, le milieu de terrain équatorien a volé le ballon et a affronté le gardien de but, qui l’a arrêté sans difficultés majeures avec un tir qui est entré au milieu. Bien que pas aussi dangereux que cela, Rentistas a eu un jeu similaire lorsque Franco Pérez a affronté le gardien Alejandro Duarte, mais l’Uruguayen n’a pas pu contrôler le ballon après avoir reçu une longue passe. Malgré cet échec, Pérez n’a pas cessé d’essayer et a été celui qui a généré le plus de danger pour la solide défense du Sporting Cristal.

En seconde période, Rentistas a cherché à se rapprocher de l’objectif rival par tous les moyens possibles. Avec de la vitesse à travers les ailes, avec des tirs lointains et avec des centres, les onze de Martín Varini sont allés au but. Cependant, les opportunités les plus claires ont été pour ceux menés par le Colombien Roberto Mosquera, qui n’a pas pris les trois points en raison de leur manque de but au moment de terminer les jeux. Alejandro Hohberg avec un coup franc, Cristopher González avec un tir dans la surface, Corozo avec un tir rapproché et Joao Grimaldo dans un nouveau face-à-face gâché les meilleures situations générées par la formation péruvienne.

A) Oui, le match s’est déroulé avec un 0-0 qui n’a servi aucun d’entre eux puisque Cristal est toujours en dernière position et Rentistas a raté l’occasion d’être à un point du second.