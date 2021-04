Rentistas jouera la Copa Libertadores et Peñarol le sud-américain

04/01/2021 à 05:27 CEST

. / Montevideo

le Rentistas qualifié ce mercredi pour le phase de groupes de la Copa Libertadores 2021 après avoir battu Liverpool en demi-finale du championnat uruguayen et scellé une passe pour la prochaine série, dans laquelle il se battra pour le titre avec Nacional, vainqueur du tableau annuel accumulé. De plus, avec ce résultat, il a été confirmé que le Peñarol doit jouer la Copa Sudamericana.

Bien qu’elle ait terminé deuxième de l’Annuel, l’équipe dirigée par Mauricio Larriera avait besoin d’une victoire de Liverpool pour aller aux Libertadores, ce qui ne s’est finalement pas produit. De cette façon, Rentistas et Nacional seront les clubs qui représenteront l’Uruguay dans les Libertadores, un tournoi dont Liverpool et Montevideo Wanderers ont déjà été éliminés lors des phases précédentes. De leur côté, Peñarol, Montevideo City Torque, Fénix et Cerro Largo joueront le Sudamericana.

Bien qu’il n’ait remporté que deux victoires lors de ses 15 derniers matchs, Rentistas a montré ce mercredi ce qui les avait amenés à conquérir le tournoi Apertura et s’est qualifié pour la finale du championnat uruguayen après avoir battu Liverpool 3-2 aux tirs au but après avoir égalisé 1-1. Dans un match incroyable où joué 75 minutes avec dix footballeursEn raison de l’expulsion de Guillermo Fratta, le « bug rouge » a enduré les attaques de son rival et bien qu’il semblait l’avoir perdu, il a frappé au bon moment pour étirer la définition et finir de célébrer. Le but de Franco Pérez à la 84e minute et les trois arrêts de Nicolás Rossi aux tirs au but ont été les clés du «bug rouge» pour remporter la demi-finale contre Liverpool, qui était au départ favori.