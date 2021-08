Rentrée 2021 d’Amazon : procurez-vous vos manuels au meilleur prix et gagnez un bon cadeau de 10€ | La vie

in

Il reste très peu de choses pour que les enfants retournent à l’école et à la rentrée scolaire 2021 d’Amazon, vous pouvez acheter les manuels au meilleur prix. Vous pouvez effectuer une recherche par école et vous avez la possibilité de gagner un bon cadeau de 10 euros.

L’été est sur le point de se terminer et la nouvelle année scolaire débutera sous peu. À ces dates, les parents doivent faire une dépense importante, il est donc essentiel d’être proactif et de rechercher les meilleurs prix pour économiser sur les manuels et les fournitures scolaires.

À la rentrée scolaire 2021 d’Amazon, vous pouvez déjà vous procurer les manuels de vos enfants. Le géant du e-commerce vous propose de bons prix et toutes les facilités pour rechercher des livres par école, effectuer des retours ou demander votre facture ou reçu d’achat.

En outre, Amazon vous permet d’obtenir un bon cadeau de 10 euros pour tout achat supérieur à 90 euros en manuels scolaires du primaire et du secondaire. Vous verrez le message promotionnel sur la page de détail des produits éligibles et vous pourrez gagner les 10 euros en cadeau sur les achats effectués jusqu’au 30 septembre. Ici vous pouvez vérifier tous les détails de la promotion.

Les offres de rentrée 2021 sont désormais disponibles sur Amazon. Profitez-en pour acheter les manuels au meilleur prix et obtenez un bon cadeau de 10€ pour les fournitures scolaires.

Une fois que vous avez obtenu votre bon cadeau, vous pouvez l’échanger jusqu’au 31 octobre dans le Back to School Store sur des produits vendus par Amazon pour les fournitures scolaires, tels que la papeterie, les sacs à dos, les ordinateurs et les textiles.

Si vous ne connaissez pas les manuels de votre enfant, vous avez la possibilité de les trouver en quelques étapes simples via le portail Librosdelcole.es. Il vous suffit d’entrer le nom de votre école et de sélectionner le cours, et vous verrez la liste des livres disponibles.

Une fois que vous savez quels sont les manuels, tapez l’ISBN dans la barre de recherche d’Amazon pour les localiser rapidement. Si vous préférez, vous pouvez également rechercher les livres par cours ou par mot-clé.

Si vous faites une erreur ou que l’école fait un changement de dernière minute, pas de problème : Amazon vous permet de retourner les livres jusqu’à 30 jours après les avoir reçus. Et vous pouvez demander votre facture ou votre reçu d’achat en toute simplicité.

Si vous souhaitez vendre des manuels scolaires des années précédentes, Amazon vous facilite également la tâche et vous pouvez le faire via ce lien.

