Renueva tu tele a precio de ganga con esta Samsung 4K de 55″

in

El modelo del que estamos hablando es la Samsung 55AU8005, un dispositivo que pertenece a la gama de televisores de la compañía coreana del año 2021. Es decir, que está perfectamente actualizado como por ejemplo se demuestra debido a que cuenta con el sistema operativo Tizen en su versión plus actuel. Este, por cierto, es un desarrollo de bastante calidad que permite instalar una gran cantidad de aplicaciones (entre las que no faltan los clientes de services de vidéo en streaming les plus utilisés), y que ofrece una fluidez y sencillez más que destacables.

Otro de los detalles de este televisor es que cuenta con una buena cantidad de opciones positivas, entre las que destaca la opción de poder utilizar diferentes asistentes de voz, como por ejemplo el propio de Google o Alexa d’Amazonie. Aparte, y esto creemos que resulta importante, dispone de la tecnología Appuyez sur Afficher. Qué ofrece esta? Pues algo tan sencillo como la posibilidad de conectar tu teléfono móvil a la Samsung 4K simplemente pulsando una vez in the pantalla del smartphone. Así, por ejemplo, los vídeos que tienes grabados podrás visualizarlos en la tele de forma muy sencilla.

L’offre pour Samsung 55AU8005

en estos momentsos en Amazon puedes aprovechar una oferta que se situa en el 22%, lo que significa que te ahorras 160 euros respecto al precio habituel que tiene el modelo del que hablamos en la mencionada tienda online. Esto permite que puedas comprar este televisor de 55 pulgadas a su precio más bajo de siempre y con el añadido de no tener que sumar nada por los gastos de envío en el caso de que tengas una cuenta Prime. Este es el enlacer Que tienes que utilizar para no dejar escapar esta ocasión es posible que no se repita en mucho tiempo:

Buena calidad de imagen en esta Samsung 4K

Aparte de ofrecer une résolution que disipa cualquier duda respecto a la definition que vas a conseguir, hay algunas opciones adicionales que debes conocer y que te asegura qué vas a quedar muy satisfecho si te compras esta tele. Un par de ejemlos de lo que decimos es la compatibilidad con HDR10+, lo que te permitirá disfrutar de unos colores muy realistas. Además, también dispone de tecnologías como por ejemplo Motion Xcelerator et amélioration du contraste. La primera optimiza la velocidad a la que se muestran las imágenes -ideal esto para los juegos-y, la segunda, es un seguro de vida a la hora demostrar unos negros lo suficientemente profundos para no desentonar.

Sin tener problemas a la hora de realizar un buen escalado de las imágenes para que todos se vean bien esta Samsung 4K, algo que se debe al uso de un processador Crystal UHD, queremos destacar que las dimensiones que tiene esta tele son lo suficientemente contenidas para que puedas colocarla en cualquier lugar del salón pese al tamaño de la pantalla de 55 pulgadas integrada. Fils las siguientes : 123,21 x 74,88 x 22,66 centimètres. Sin duda alguna, esta es una oferta que creemos no debes dejar pasar si deseas renovar tu televisor.