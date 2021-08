Renversé par un grizzly, le randonneur passe à l’offensive

Un homme de 55 ans marchant seul à moins de trois kilomètres du centre d’accueil d’Eielson dans le parc national Denali en Alaska a été blessé lors d’une attaque d’ours grizzli lundi soir.

L’homme non identifié marchait dans un brouillard dense dans la zone de Thoroughfare Pass du parc au sud de Park Road lorsque le grizzly avec deux oursons à proximité l’a chargé depuis des buissons à environ 100 pieds et l’a renversé, a rapporté le parc.

L’homme a réussi à passer à l’offensive en déployant un spray anti-ours, et la maman grizzly et ses petits de 1 ou 2 ans ont rapidement quitté la zone.

L’homme a parcouru un kilomètre et demi jusqu’au centre d’accueil où il est monté à bord d’un bus de transport en commun du parc qui l’a transporté hors du parc. Dans le bus, il a été soigné pour des blessures par perforation au mollet, aux côtes gauches et à l’épaule gauche par des touristes qui se trouvaient être du personnel médical.

Le chauffeur du bus a appelé le 911 pour une ambulance vers 20h19, et l’homme a finalement été transporté à l’hôpital Fairbanks Memorial, où il a été signalé dans un état stable mardi matin.

“En raison de la nature défensive apparente de cette attaque, il n’est pas prévu de localiser l’ours impliqué”, a déclaré le porte-parole du parc, Paul Ollig. « Les ourses avec des oursons sont naturellement sur la défensive de leurs petits, surtout lorsqu’elles sont surprises. Rien n’indique que cet ours soit particulièrement dangereux.

La zone dans laquelle l’homme parcourait se trouve au-dessus de 3 500 pieds d’altitude et présente “une toundra ouverte, avec un paysage vallonné et de grands peuplements de saules et d’aulnes”, a déclaré Ollig au Anchorage Daily News.

Le National Park Service a fermé les unités 11 et 12 de l’arrière-pays pendant une semaine comme période de réflexion, a déclaré Ollig à ADN, ajoutant qu’une “séparation des ours et des personnes à la suite d’une attaque défensive naturelle aide à atteindre l’objectif de protéger les personnes et les ours sauvages. “

Il s’agissait de la première attaque d’ours signalée à Denali cette année.

Photos avec l’aimable autorisation du National Park Service et Wikipedia Commons.