Renvoyé ?, Alex Sirvent, de Venga la Alegría vu sur Televisa

Venez la Alegría, hôte apparaît sur Televisa, viré?

Un animateur de Venga la Alegría a été arrêté dans les installations de Televisa, ce qui a provoqué un énorme tollé et des rumeurs selon lesquelles Alex Sirvent demanderait un emploi dans le cadre du concours Tv Azteca.

Les rumeurs se sont dispersées au maximum après que les caméras d’Eden Dorantes aient partagé les images dans lesquelles le chanteur se trouvait également dans les installations du concours de la chaîne de télévision où il travaille, puisqu’il fait partie de la réalisation de Viens la joie la fin de semaine.

Dans les images du journaliste, on peut voir Sirvent sur Televisa et des rumeurs circulent à propos d’une trahison ou qu’il serait à la recherche d’un emploi dans le cadre du concours ; cependant, la vérité est finalement sortie.

C’est Dael Quiroz qui a partagé dans son émission YouTube Arguende Tv la raison pour laquelle l’animateur de Venga la Alegría était sur Televisa et aussi les répercussions que cela avait pour lui.

Selon le journaliste, Sirvent est apparu dans le concours TV Azteca dans le cadre de la promotion des retrouvailles du célèbre groupe musical des années 90 Menudo, dont il était un élément important.

Venez la Alegría, hôte apparaît sur Televisa, viré? Photo : Instagram.

Actuellement, le groupe fait la promotion de leurs concerts et dans le cadre de celui-ci, ils visitent différents programmes de télévision et de télévision. Dael assure que le chanteur était sur le point d’apparaître dans De Primera Mano, l’émission de Gustavo Adolfo Infante sur Imagen Televisión, lorsqu’il a reçu un appel de sa compagnie où il a été banni pour être un concurrent direct de Ventaneando ; cependant, apparemment, ils ne l’avaient pas remarqué et le chauffeur n’a pas informé qu’il se rendrait également à Televisa.

El Arguenderito, como es conocido Dael Quiroz, indicó que Alex Sirvent se presentó en un programa de Televisa, lo que le costaría un llamado de atención y quien sabe qué más, por parte de TV Azteca, donde estaba citado el día de hoy para hablar Sur le thème.

La vérité est qu’apparemment Viens la joie Le week-end il n’a pas eu le succès qu’ils espéraient et par conséquent le chanteur, qui est aussi chanteur, n’aurait pas refusé d’autres opportunités d’emploi, sans imaginer que cela lui poserait des problèmes dans son rôle de présentateur de télévision.

La rencontre de Mercurio intervient après l’idée applaudie de la tournée pop des années 90, un événement qui a connu un succès retentissant au Mexique et a réuni de grands artistes et groupes musicaux de cette époque ; parmi eux, ces jeunes hommes talentueux et beaux.