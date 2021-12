Renvoyez ce meuble rappelé dangereux qui a déjà blessé un enfant et vous récupérerez 600 $

Malheureusement, les accidents de mobilier impliquant le basculement d’un meuble et des blessures corporelles sont assez fréquents. Et certains de ces accidents peuvent être mortels. Les acheteurs doivent installer des dispositifs de retenue pour éviter que les meubles ne basculent. C’est particulièrement vrai s’ils ont de jeunes enfants à la maison. Les meubles présentant un risque de renversement sont systématiquement rappelés. Et c’est ce que Magnussen Home a fait récemment avec les coffres à 5 tiroirs de la série Nova. Le rappel fait suite à un incident de renversement impliquant un enfant qui a subi des ecchymoses mineures.

Le rappel des meubles Magnussen Home

La société a publié un rappel volontaire fin octobre lorsqu’elle a publié l’annonce sur le site Web de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC). L’annonce de rappel de meubles Magnussen Home est également disponible sur l’autorité de rappel du Canada. L’entreprise de meubles a également vendu le coffre dans le pays.

Magnussen Home a rappelé 13 200 meubles vendus dans tout le pays aux États-Unis et 2 520 unités vendues au Canada.

La commode à 5 tiroirs de la série Nova (modèle B1428-10) du rappel Magnussen Home est marron. Le coffre en bois a un placage de noyer et mesure 54 x 40 x 18 pouces. Les fournisseurs de Magnussen Home au Vietnam ont fabriqué le meuble entre août 2009 et août 2015. Voici où vous trouverez l’étiquette pour voir si votre unité fait partie du rappel Magnussen Home :

Une étiquette située au dos de chaque unité dans le coin supérieur gauche contient le mois et l’année de fabrication ainsi que le numéro de modèle. […] Les codes de date sont imprimés au format MMAA (mois et année), et les unités rappelées ont des codes de date entre AG09 et AG15, représentant août 2009 et août 2015.

Enfin, Magnussen Home note qu’elle n’a reçu qu’un seul rapport d’incident à ce jour, entraînant une ecchymose mineure à un enfant. L’autorité canadienne de rappel affirme qu’elle n’avait enregistré aucun incident au 21 septembre.

Ce que tu devrais faire

Selon l’annonce de la CPSC, les clients doivent cesser d’utiliser le coffre de la série Magnussen Home Nova du rappel. Ils doivent contacter l’entreprise pour un remboursement. Le montant remboursé sera calculé au prorata en fonction de l’âge de la poitrine. Le meuble s’est vendu environ 600 $ en magasin.

Même si vous prévoyez profiter du rappel et n’avez pas l’intention d’utiliser le coffre Magnussen Home, vous devriez toujours envisager d’ancrer l’appareil à un mur. Si vous avez déjà sécurisé le coffre de la série Nova, vous pouvez toujours l’utiliser.

L’annonce de rappel au Canada fournit plus d’indications que la note de rappel de la CPSC, y compris la possibilité d’auto-réparer le défaut. Le communiqué de presse note que le meuble Magnussen Home visé par le rappel n’est pas conforme « aux exigences de performance de la norme volontaire de l’industrie ASTM F2057-19 ».

En conséquence, Magnussen Home fournira des emballages et des étiquettes d’expédition prépayées pour les retours. Mais la société enverra également aux consommateurs un pourboire gratuit pour l’auto-installation sur demande.

Cela indique que les meubles dangereux seront beaucoup plus sûrs une fois que vous les aurez ancrés à un mur.

Assurez-vous de vérifier l’intégralité de l’annonce de rappel de Magnussen Home à la CPSC (ce lien) et à l’autorité canadienne de rappel (ce lien) pour le reste des détails.