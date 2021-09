Renvoyez Margaret Thatcher en enfer dans ce jeu gratuit

Les jeux vidéo ont longtemps opposé les gens à certaines des plus grandes horreurs jamais conçues par l’imagination des mortels, allant des grands méchants bibliques tels que le diable à des ennemis plus réalistes tels qu’Adolf Hitler amélioré par la cybernétique, mais même eux pâlissent en comparaison du vrai mal. d’un premier ministre britannique ramené d’entre les morts.

Thatcher’s Techbase est ce jeu, car vous explorerez le dixième cercle de l’Enfer – le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – pour mettre fin au dernier règne des ténèbres de Margaret Thatcher.

Le 24 septembre, Margaret Thatcher sortira de sa tombe. Vous seul pouvez la renvoyer en enfer. 3D : Doom Daddy Digital est fier de présenter 𝐓𝐇𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐑’𝐒 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐁𝐀𝐒𝐄, une nouvelle aventure 𝙳𝙾𝙾𝙼 pour PC, Mac, Linux et tout ce sur quoi vous voulez l’essayer. pic.twitter.com/ssSwk45EoS – Dr Doom Daddy (@letshugbro) 15 septembre 2021

La meilleure partie est que le jeu est entièrement gratuit et comprend également une bande originale de Barry “Epoch” Topping, le compositeur de bandes originales de jeux tels que Paradise Killer et Jack B. Nimble. Le cauchemar conçu par Jim Purvis, Thatcher’s Techbase peut être téléchargé à partir de ce site Web et propose cinq niveaux de difficulté, ainsi qu’un support pour le jeu en coopération et en match à mort.

Historiquement, Thatcher a été Premier ministre britannique de 1979 à 1990 et était connue comme la Dame de fer pour son attitude intransigeante au cours de sa carrière. Figure polarisante avec un héritage compliqué, Thatcher est décédé en 2013.

Ce n’est pas la première fois que Thatcher est ramené d’entre les morts, car en 2020, le Premier ministre britannique actuel Boris Johnson a raté un rituel nécromantique pour invoquer Winston Churchill et obtenir la Dame de fer à la place.