Renzo Olivo a battu le joueur de tennis Robin Haase lors du tour de qualification à Roland-Garros

25/05/2021

Activé à 21:45 CEST

L’Argentin Renzo Olivo, numéro 207 de l’ATP, remporté en deux heures et quarante-trois minutes par 6 (4) -7 (7), 7-5 et 6-4 à Robin haase, Joueur de tennis néerlandais, numéro 204 de l’ATP, lors du tour de qualification à Roland-Garros. Avec ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Haase a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, tandis que le joueur argentin l’a réussi 8 fois. De même, Olivo avait 71% du premier service et commis 6 doubles fautes, réussissant à gagner 56% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 62%, il a fait 5 doubles fautes et a obtenu 52% des points au service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec les classements les plus bas doivent obtenir le plus grand nombre de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. En cela, 128 joueurs de tennis sont spécifiquement confrontés. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur.