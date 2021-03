Renzo Rosso, sponsor de l’OTB Yu Prize en Chine – WWD

MILAN – Renzo Rosso continue de soutenir les talents émergents du monde entier.

L’entrepreneur italien fera partie du jury de la première édition du Yu Prize, un concours organisé par l’investisseur de mode Wendy Yu visant à promouvoir les créateurs chinois émergents. Le gagnant parmi les 16 finalistes – composé de At-One-Ment, Chen Peng, Danshan, Donsee10, 8on8, Garçon by Gçogcn, Oude Waag, Ming Ma, Redemptive, Shie Lyu, Shushu / Tong, Shuting Qiu, Susan Fang, Yueqi Qi, Windowsen et ZI II CII EN – seront dévoilés en avril lors de la Fashion Week de Shanghai.

En plus de faire partie du jury, qui compte un éventail de personnalités de la mode de haut niveau, telles que les designers Diane von Furstenberg, Giambattista Valli et Jason Wu, ainsi que le conservateur du Metropolitan Museum of Art Andrew Bolton et la Fédération de la Haute Couture et de Le président de la Mode, Pascal Morand, Rosso, par l’intermédiaire de son groupe OTB, offrira au gagnant un mentorat d’un an. OTB, dont Rosso prend la tête en tant que directeur général, est la société mère de marques comme Marni, Maison Margiela, Diesel et Viktor & Rolf, ainsi que Amiri, dans laquelle le groupe italien détient une participation minoritaire.

«Je suis vraiment heureux de participer à ce concours de talents en Chine, qui est en train de devenir le plus grand marché de l’industrie de la mode», a déclaré Rosso. «Je pense qu’il est très important pour un groupe comme le nôtre d’être en contact avec les jeunes talents, en particulier dans un pays aussi stimulant et en croissance rapide que la Chine.»

Selon Rosso, la participation de son groupe au prix Yu lui donne également l’occasion d’en apprendre davantage sur le marché local chinois et de montrer la loyauté d’OTB envers la Chine.

Comme l’a révélé l’entrepreneur, les marques sous l’égide d’OTB se développent toutes extrêmement bien en Chine. «Celui qui est vraiment au-dessus des attentes est la Maison Margiela», a déclaré Rosso, qui a récemment acquis 100% de la marque Jil Sander.

Rosso n’est certainement pas nouveau dans les concours de talents.

Auparavant avec Diesel puis avec OTB, l’entrepreneur de la mode a été le premier à parrainer International Talent Support, le concours qui organisait sa 19e édition en 2021 qui a repéré un éventail de noms, dont Demna Gvasalia.

De plus, Rosso est le seul membre du jury italien du prix annuel de la mode française ANDAM, qui a porté le montant de son grand prix à 300 000 euros pour l’édition de cette année. Rosso a été président du jury et mentor pour le concours de talents à deux reprises. Au fil des ans, l’ANDAM a compté parmi ses lauréats Martin Margiela, Viktor Horsting et Rolf Snoeren de Viktor & Rolf, ainsi que Glenn Martens, qui a été nommé directeur créatif de Diesel l’année dernière.

Rosso a également participé à l’initiative Camera Nazionale della Moda Italian’a Milano Moda Graduate, donnant une visibilité aux talents les plus prometteurs des écoles de mode milanaises. Par le passé, il a soutenu les lauréats du CFDA / Vogue Fund en finançant le projet «Américains à Paris».

«Le dépistage et le soutien des jeunes créatifs ont toujours fait partie de l’ADN d’OTB, où nous avons une équipe d’acquisition de talents qui est chaque semaine en contact avec les écoles de mode les plus importantes pour organiser des réunions et des programmes de mentorat», a déclaré Rosso, citant par exemple Central Saint Martins à Londres, le Shenkar Institute à Tel Aviv, l’Accademia Costume e Moda à Rome, ainsi que IED, Polimoda, Marangoni et Domus Academy à Milan.

De plus, OTB développe des collaborations continues avec des universités prestigieuses, telles que Politecnico à Milan, Ca ‘Foscari à Venise et La Sapienza à Rome. «Nous travaillons également avec une gamme d’instituts techniques locaux, offrant les cours avec nos gestionnaires, mais aussi leur fournissant des tissus et des matériaux pour aider les étudiants à développer leurs projets.

Rosso est également personnellement impliqué dans des programmes de mentorat qui, au fil des ans, ont ouvert les portes de la BTO à un éventail de talents, dont Alexandre Mattiussi. «Je leur donne mon numéro de portable personnel et ils peuvent m’appeler pour me demander n’importe quoi», a déclaré Rosso. «En fonction des différents talents, nous créons des parcours personnalisés pour découvrir tous les différents aspects de nos entreprises et leur donner la formation dont ils ont besoin, selon leurs envies spécifiques.»