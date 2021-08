Reo Speedwagon annule des spectacles en raison de cas positifs de Covid 19 dans la «famille en tournée»

REO SPEEDWAGON a été contraint d’annuler deux de ses concerts ce week-end après que des membres de la “famille de tournée” du groupe se soient révélés positifs pour le virus COVID-19. Le spectacle du 7 août au Festival at Sandpoint à Sandpoint, Idaho et l’apparition du 9 août au 80e rallye moto de Sturgis ont tous deux été annulés alors qu’une grande partie du pays est aux prises avec une résurgence des cas de coronavirus.

“Malheureusement, pendant que nous pratiquions CDC et protocoles COVID-19 recommandés localement en tournée, les membres du REO famille en tournée a encore été testée positive récemment”, REO SPEEDWAGON dit dans un communiqué. “Heureusement, tout le monde a été vacciné et tous se sentent bien malgré les tests positifs. Cependant, pour la sécurité de notre groupe, des membres de l’équipe, du personnel de la salle, de nos familles et de nos formidables fans, nous annulerons malheureusement notre prochain spectacle à Sturgis , SD. Une fois que toutes les personnes concernées auront observé la quarantaine recommandée et que les tests seront négatifs, nous reprendrons la route ! Restez en sécurité et faites vacciner tout le monde !”

À la fin du mois dernier, quelques jours seulement avant l’annulation, REO SPEEDWAGON leader Kévin Cronin Raconté Rock classique ultime que les gens étaient “tellement excités de retrouver la musique live. Cela a été formidable pour nous jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. “J’espère que le reste du pays commence à se réveiller et à se faire vacciner pour que ce virus ne prenne pas le dessus et ne ferme pas à nouveau tout.”

Formé en 1967, signé en 1971 et dirigé par Cronin depuis 1972, REO SPEEDWAGONLe dynamisme incessant de , ainsi que les tournées et les enregistrements incessants ont donné le coup d’envoi au mouvement rock en plein essor dans le Midwest. Les albums de platine et les agrafes radio ont rapidement suivi, préparant le terrain pour la sortie de l’explosif du groupe “Salut l’infidélité” en 1980, qui contenait les énormes singles à succès “Continuer de t’aimer” et “Prenez-le en courant”. Cet album historique a passé 15 semaines dans la fente n ° 1 et a depuis remporté le RIAAle très convoité Diamond Award pour avoir dépassé les ventes de 10 millions d’unités aux États-Unis.

Aujourd’hui, REO SPEEDWAGON a vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde et Cronin et camarades de groupe Bruce Hall (basse), Neal Doughty (claviers), Dave Amato (guitare), et Bryan Hitt (batterie) électrisent toujours le public du monde entier en concert avec des tubes et des favoris des fans tels que “Dans ta lettre”, “Je ne peux pas combattre ce sentiment”, “Il est temps pour moi de voler”, “Rouler avec les changements”, ce qui précède “Continuer de t’aimer” et “Prenez-le en courant”, et bien d’autres encore.



Attention Sturgis, fans de SD ! Malheureusement, alors que nous pratiquons le CDC et les protocoles COVID-19 recommandés localement… Publié par REO Speedwagon le jeudi 5 août 2021

