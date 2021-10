Réorganisation de la TPS : Groupe des ministres des Finances des États pour des mesures visant à éliminer les fausses demandes de crédit de taxe sur les intrants

Alors que l’utilisation abusive de la disposition avantageuse des CII sous le régime de la TPS était le mode d’évasion le plus courant en vertu de la loi sur la TPS, l’ampleur si cela était inquiétante, avait déclaré le gouvernement plus tôt.

Un groupe de ministres des Finances des États (GoM) sur les questions informatiques dans le système de taxe sur les produits et services (TPS) suggérera probablement un mécanisme pour éliminer les faux inscrits et colmater les fuites de crédit de taxe sur les intrants (CTI).

Le GoM, dirigé par le vice-ministre en chef du Maharashtra Ajit Pawar, a tenu jeudi sa première réunion en mode virtuel. « Il a été décidé de mettre en place des mécanismes pour une meilleure vérification au moment de l’enregistrement et d’éliminer les faux inscrits à l’aide d’analyses basées sur l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique axées sur l’analyse du réseau et les pistes de détection des fraudes », a déclaré un responsable du gouvernement du Maharashtra.

Le GoM a décidé de tirer parti des expériences internationales pour améliorer la conformité et la déclaration des fournitures B2C, a déclaré le responsable. Il a été reconnu qu’afin d’améliorer les analyses, il est nécessaire de recueillir les commentaires appropriés des administrations fiscales pour permettre un apprentissage adéquat par les systèmes en place.

Les membres du GoM ont également convenu d’avoir des freins et contrepoids appropriés pour lutter contre la menace de la fausse facturation afin de réguler les sorties de crédits de taxe sur les intrants. Les autorités fiscales centrales avaient enregistré environ 8 000 cas impliquant de faux ITC de plus de Rs 35 000 crore au cours de l’exercice 21. Alors que l’utilisation abusive de la disposition avantageuse des CII sous le régime de la TPS était le mode d’évasion le plus courant en vertu de la loi sur la TPS, l’ampleur si cela était inquiétante, avait déclaré le gouvernement plus tôt.

Le GoM a également décidé de solliciter des contributions et des suggestions des États sur diverses questions liées au système de la TPS. Le groupe a chargé les officiers d’examiner les suggestions et de présenter son analyse ainsi que des recommandations devant le GoM dans un délai d’un mois, a ajouté le responsable.

Entre autres réformes du système de la TPS, le GoM a discuté de l’amélioration de la conformité des déclarations de revenus R-1 (détails mensuels de toutes les ventes) et R-3B (résumé mensuel des ventes et des achats ainsi que de l’assujettissement à la taxe), de la vérification des transactions à haut risque/valeur élevée et créer une boucle de rétroaction avec le réseau GST (GSTN) pour améliorer les analyses.

Lors de la réunion, une brève présentation a été faite par GSTN et Infosys concernant les diverses mises à jour récentes apportées au système de la TPS et la voie à suivre.

La collecte mensuelle moyenne de la TPS brute pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours a été de Rs 1,15 crore lakh, soit 5% de plus que la collecte mensuelle moyenne de Rs 1,1 lakh crore au premier trimestre de l’année. «Cela indique clairement que l’économie se redresse à un rythme rapide. Couplées à la croissance économique, les activités anti-évasion, en particulier les actions contre les faux facturiers, ont également contribué à l’amélioration des perceptions de la TPS. On s’attend à ce que la tendance positive des revenus se poursuive et que le second semestre de l’année affiche des revenus plus élevés », a déclaré le ministère des Finances dans un récent communiqué.

Le GoM sur les systèmes de GST a été créé le 24 septembre 2021 pour faire des suggestions au Conseil de la GST de temps à autre.