Réorientation des forces armées indiennes pour déployer les commandements de théâtre militaire

Le document de 2017 sur les doctrines conjointes des forces armées indiennes définit l’objectif militaire national qui est d’abord d’empêcher la guerre par la dissuasion stratégique et conventionnelle dans tout le spectre, et de défendre la souveraineté et les intérêts de l’Inde. Toutes les opérations des forces armées visent à défendre l’intégrité territoriale et à sauvegarder les objectifs politiques, y compris l’aide à la sécurité intérieure et à l’HADR (aide humanitaire et secours en cas de catastrophe) en Inde et au-delà. Les commandements de théâtre militaire doivent être conçus pour atteindre de tels objectifs, cependant, chacun de ces objectifs est très complexe dans un scénario géopolitique en constante évolution.

Actuellement, le processus de création des commandements de théâtre est en cours sous l’égide du Département des affaires militaires (DMA) par le chef d’état-major de la Défense (CEMD). Les commandements militaires du théâtre apporteront un énorme changement dans le paradigme de la guerre des forces armées indiennes. Ces commandements de théâtre ne sont pas seulement une philosophie transformationnelle, mais impliquent une mise en œuvre efficace par plus d’un million de soldats. Ces commandements de combat sont prévus pour être déployés de manière séquentielle (initialement avec les commandements de défense maritime et aérienne), mais vu la complexité de la tâche, il y a de fortes chances que chaque commandement de théâtre lui-même soit mis en œuvre de manière progressive. Les commandements de théâtre ne sont pas simplement une activité administrative, mais leur succès ou leur échec dépendra fortement des technologies de combat sous-jacentes, qui sont encore en cours d’évolution par les forces armées. La traduction de la marine indienne en un commandement de théâtre maritime nécessitera d’abord l’intégration des doctrines fondamentales et des concepts d’opérations de l’IAF et de l’armée, afin d’élaborer une philosophie opérationnelle cohérente pour les unités de combat navales, terrestres et aériennes opérant sous une structure unique.

Dans le cadre des tactiques de guerre navales complexes, le commandement du théâtre maritime sera bien plus qu’un redéploiement de navires de flotte avec des avions de combat de l’IAF avec le soutien des unités amphibies de l’armée naviguant à bord des navires de guerre de la flottille. Un commandement de théâtre maritime serait une architecture hautement composite et complexe fonctionnant dans un scénario en temps réel, une structure bien conçue pour maximiser l’efficacité des opérations maritimes. De multiples variables devront être affinées d’abord sur la planche à dessin et, par la suite, pratiquées dans les zones de terrain, garantissant que les troupes indiennes sont toujours dans une position avantageuse pour finalement gagner la bataille tout en encourant des pertes minimales. Tous les impacts négatifs d’une telle révision majeure doivent être pris en compte dans les moindres détails afin de réduire les risques liés aux futurs progrès des capacités des adversaires.

Ici, pour une simple comparaison, même un processus bien rodé d’un grand programme de construction navale peut prendre au moins une demi-décennie entre la conceptualisation et la livraison du premier navire de guerre. Il n’est peut-être pas facile de s’attendre à ce qu’un processus évolutif comme un commandement de théâtre maritime soit exécuté en l’espace d’un an. Le commandement du théâtre maritime est une zone inexplorée pour les forces armées indiennes et doit être une initiative graduelle, méthodique et bien exécutée, basée principalement sur les technologies indigènes, avant que les unités de combat ne soient équipées en commandements de théâtre pour le déploiement. Étant donné que les solutions élaborées par les commandements de théâtre des États-Unis ou de l’OTAN ne peuvent pas simplement se traduire dans le contexte indien, les formations de commandement de théâtre devront être uniquement conçues par les forces armées indiennes.

Technologies de base pour le commandement du théâtre maritime

Des technologies similaires aux principes des opérations multi-domaines (MDO) sont quelques-unes des solutions optimales pour l’architecture de commande de théâtre. Les concepts MDO doivent fournir les moyens essentiels d’engagement interarmées dans les domaines aérien, terrestre, maritime, de la guerre électronique, de l’espace et du cyberespace lors du prochain affrontement avec l’adversaire. Un commandement de théâtre pour la guerre moderne doit également inclure des solutions de haute technologie telles que la fusion de données multi-capteurs et multi-plateformes, des radios définies par logiciel reconfigurables, des réseaux de petits satellites en orbite terrestre basse, etc. Il est déjà bien connu que les lignes de bataille modernes sont floues et toute infraction peut commencer silencieusement dans un monde virtuel, avant même qu’une attaque conventionnelle ne soit reconnue. En fait, plusieurs attaques peuvent déjà être en cours pour identifier diverses vulnérabilités d’infrastructures critiques que l’adversaire prévoit d’exploiter à un moment approprié dans le futur, selon son choix de temps et de lieu. De tels défis complexes en constante évolution dans le monde virtuel du chiffrement et du domaine cyber-physique seront une composante majeure du commandement du théâtre maritime. Cependant, de telles opérations liées à la cybersécurité doivent relever des rôles qui se chevauchent de plusieurs organisations gouvernementales, et les responsabilités en termes de coordination de ces activités nécessitent un détail clair. Les commandements de théâtre doivent aller au-delà de la définition de l’interopérabilité pour les trois services et impliquer d’autres agences gouvernementales clés.

Inclusion des organisations de soutien

Les commandements de théâtre militaire ont évolué en tant que bras de guerre moderne pour parvenir à une défense solide de l’Inde, car la forme et le facteur de forme de l’adversaire d’aujourd’hui dans la guerre asymétrique ont déjà subi un changement radical. Les adversaires peuvent utiliser des tactiques telles que des attaques de drones inconnus, des cyberattaques ou des navires de pêche clandestins en mer. L’intégration du commandement du théâtre maritime avec d’autres agences comme les organisations de sécurité intérieure pour des opérations efficaces est une nécessité. Par exemple, la marine indienne a mené avec succès « Ops Tasha » dans les années 1990 pendant les opérations au Sri Lanka en entreprenant des JCP (Joint Coastal Patrolling) avec les garde-côtes et d’autres agences de l’État côtier déployées avec les détachements navals (NAVDET) et les détachements aéronavals (NAVAIRDET ).

Alors que la marine indienne est responsable de la sécurité maritime globale de l’Inde, y compris les zones côtières et les actifs offshore, les garde-côtes indiens, la police côtière, divers départements centraux et d’État ont également leur rôle à jouer pour aider ces missions. La Garde côtière protège les eaux territoriales contre le terrorisme maritime, le trafic d’armes illégal, etc. et est le commandant côtier désigné pour coordonner les activités entre les agences centrales et étatiques. Un long littoral d’environ 7 516 km et une zone économique exclusive (ZEE) de plus de 2 millions de km² impliquent de nombreuses activités et juridictions qui se chevauchent par de multiples agences, telles que le ministère des ports et de la navigation), le ministère de la pêche, etc. La défense et la sécurité est assurée par la police côtière, la marine et les garde-côtes de l’État dans des rôles et responsabilités à plusieurs niveaux prédéfinis. En conséquence, il y a quelques jours, un comité a été mis en place par le ministère de la Défense pour discuter de l’implication de diverses autres agences externes dans les commandements militaires du théâtre.

Conclusion

Les commandes de théâtre sont le besoin de l’heure, mais tandis que tout le monde s’assure de les déployer au plus tôt, aucune lacune dans le cadre technologique ne peut être négligée, sinon l’avenir sera asservi à ces lacunes architecturales. Le développement rapide du monde cyber-physique de la défense peut également remettre en cause l’approche traditionnelle de l’armée puisque les commandements de théâtre sont destinés aux futures zones de guerre (y compris le domaine virtuel de l’intelligence artificielle et du spectre électromagnétique utilisant des technologies perturbatrices). Les industries indigènes de l’Inde peuvent être d’un immense soutien ici pour identifier de telles technologies futuristes, avec la possibilité de développer certaines de ces technologies de pointe dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat. Certes, en cette ère de guerre moderne, le DMA et le quartier général des services ont de sérieux défis à relever avant de réorienter la deuxième plus grande main-d’œuvre militaire active au monde en une force de combat maigre et moyenne sous le concept de commandements de théâtre.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et aux technologies de fusion de données multi-plateformes et multi-capteurs (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Courriel : milind @aikairos.com)

