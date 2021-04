Réouverture de Disneyland: à quoi s’attendre en fonction de ce qui se passe à Walt Disney World

La commande mobile de nourriture sera requise

Les parcs Disney font la promotion de la possibilité de commander de la nourriture à partir de votre appareil mobile depuis un certain temps. Cependant, aujourd’hui chez Walt Disney World, la commande mobile n’est plus simplement disponible ni même recommandée. Dans les endroits où c’est possible, il est nécessaire. Le processus chez Walt Disney World est que tous les clients doivent, lorsque cela est possible, passer des commandes mobiles et ils ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’emplacement pour obtenir leur nourriture jusqu’à ce qu’ils reçoivent un message indiquant que leur nourriture est prête à être retirée.