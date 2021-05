Réouverture de l’économie américaine déjà prise en compte par Wall Street; Morgan Stanley rétrograde les petites capitalisations

En entrant dans le monde post-pandémique, Wilson se demande s’il y aura un ralentissement de la demande alors que les gens continuent à vivre normalement. (Image: REUTERS)

Avec la réouverture de l’économie américaine et le retour à la vieille normale, Mike Wilson, stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley, se dit maintenant préoccupé par les risques associés à cette décision. «Plutôt que d’être enthousiasmés par la réouverture, nous sommes un peu plus préoccupés par le risque d’exécution et ce qui est déjà évalué», a déclaré Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley dans un podcast. Morgan Stanley a revu à la baisse les actions de petites capitalisations et de consommation discrétionnaire tout en recommandant une remontée sur la courbe de qualité.

Mike Wilson a déclaré que l’économie américaine pourrait maintenant être confrontée à un problème d’offre et à une pénurie de main-d’œuvre, tout en se méfiant de la demande. Bien que la pénurie d’approvisionnement soit limitée à certains matériaux, elle pourrait encore nuire à la reprise. «Cette fois, non seulement les ventes au détail augmentent, mais elles croissent à des taux dont nous n’avons jamais été témoins auparavant. En fait, sur une base cumulative, les ventes au détail sont au-dessus de ce qu’elles auraient été si nous étions restés sur la même tendance haussière avant COVID », a-t-il déclaré.

En entrant dans le monde post-pandémique, Wilson se demande s’il y aura un ralentissement de la demande alors que les gens continuent à vivre normalement. Pour les entreprises qui étaient purement bénéficiaires du travail de tendance, le directeur des investissements de Morgan Stanley constate une réduction de la demande. Il ajoute qu’il y a des candidats évidents pour lesquels une réduction de la demande sera constatée et s’attend à ce que d’autres soient ajoutés à cette liste.

Les économies ont augmenté pendant la phase de verrouillage de la pandémie et beaucoup soutiennent que les économies seront éventuellement dépensées. Mais Mike Wilson a un point de vue contradictoire. «Ce n’est pas parce que les gens ont des économies qu’ils vont acheter plus de choses qu’ils n’en ont déjà. En fin de compte, nous pensons qu’il s’agit d’un autre risque sous-estimé dont nous n’avons pas encore discuté », a-t-il ajouté. Wilson ajoute que les voyages et les activités de loisirs sont des poches où les dépenses peuvent augmenter après un an de trottoirs.

Actuellement, les marchés sont inondés de liquidités et les indices de référence atteignent de nouveaux sommets, mais les valorisations suggèrent que le risque est élevé. Mike Wilson a en outre ajouté que la prime de risque sur les actions sous-évaluait considérablement les risques tels que le taux de variation maximal des fondamentaux ainsi que la politique et la liquidité, les pressions sur les coûts et les marges, l’offre d’actions et l’endettement extrême des investisseurs. «Étant donné que les stocks sont des machines à rabais, cela signifie qu’il est souvent préférable de voyager que d’arriver du point de vue de l’investissement. En conséquence, nous pensons qu’il est temps de réduire le risque boursier jusqu’à ce que ces risques soient mieux reflétés dans les prévisions de bénéfices, le prix ou les deux », a-t-il déclaré.

