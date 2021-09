Réouverture des applications de vérification Twitter après la dernière pause

La quête de vérification Twitter peut parfois ressembler davantage à la recherche du Saint Graal, avec des applications qui s’ouvrent et se ferment au hasard – mais, pour l’instant, vous pourrez à nouveau postuler…

Le processus de vérification a d’abord été limité à des personnalités publiques de premier plan avec un nombre élevé d’abonnés, avant d’être étendu à des conditions plutôt opaques. Des plaintes à ce sujet et à propos de certaines vérifications totalement inacceptables ont conduit l’entreprise à suspendre toutes les vérifications de compte.

Il a fallu près de trois ans à Twitter pour rouvrir le programme de vérification, cette fois avec un processus plus transparent, avec des critères déclarés publiquement. Le réseau social a déclaré que les comptes devaient être remarquables, authentiques et actifs, et correspondre à l’une des six catégories différentes.

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organismes de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Cette fenêtre de candidature a duré une semaine, avant que le processus ne soit à nouveau suspendu, apparemment pour permettre à l’entreprise de rattraper son retard.

La vérification sur Twitter a repris le mois suivant, mais il y avait une confusion quant à la raison pour laquelle certaines personnes ont été vérifiées tandis que d’autres, qui semblaient être de qualification identique, ont été refusées. La société a ensuite précisé ce qu’elle recherchait dans des cas particuliers.

Authenticité: Si vous utilisez un site Web pour vérifier votre authenticité, il doit s’agir du site Web d’une organisation vérifiée. Le site Web doit également faire référence à votre nom et à votre compte Twitter ;

Nombre d’abonnés : Pour toute entreprise/marque/organisation et celles qui postulent en tant qu’activiste/individu influent, votre nombre d’abonnés doit figurer parmi les 0,05 % supérieurs des comptes actifs situés dans la même région géographique ;

Journalistes : Votre profil Twitter doit faire référence à l’organisation d’actualités à laquelle vous êtes affilié et créer un lien vers son site officiel. La ou les organisations de presse auxquelles vous faites référence doivent être une organisation remarquable et vérifiée, comme indiqué dans la politique de Twitter.

Les demandes ont de nouveau été interrompues le mois dernier.

Nous avons temporairement suspendu le déploiement de l’accès pour demander la vérification afin que nous puissions apporter des améliorations au processus de demande et d’examen. Pour ceux qui attendaient, nous savons que cela peut être décevant. Nous voulons bien faire les choses et apprécions votre patience.

Mais maintenant, c’est de retour.

Nous reprenons le déploiement de l’accès pour demander un badge bleu. Si vous envisagez de postuler et que vous n’y avez pas encore accès, continuez de vérifier les paramètres de votre compte. Merci d’être resté avec nous. – Twitter vérifié (@verified) 13 septembre 2021

Pendant combien de temps, personne ne peut le dire, alors ne traînez pas si vous voulez demander cette coche bleue…

Image : Alexander Chatov/Unsplash

