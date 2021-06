Réouverture des entreprises Demander le statut vaccinal de l’employé ? 10z viral

Lauren Hirschsam. 12 juin 2021, 07:15

Le siège de la banque d’investissement Goldman Sachs, à Manhattan, le 13 mars 2020. (Emon Hassan/The New York Times)

Le message de nombreuses entreprises à leurs employés de bureau est clair. Il sera bientôt temps de se débarrasser des pantoufles pour les chaussures dures et de retourner à votre bureau. Mais de nombreuses entreprises sont encore perplexes face à un seul dilemme : que faire des vaccins. Devraient-ils exiger que les employés les obtiennent? Les encourager, les cajoler ou les corrompre ?

“Nous sommes tous en quelque sorte, vous savez, volant par le siège de notre pantalon”, a déclaré Wayne Wager, PDG de Remote Medical International, une société de conseil à Seattle qui aide les entreprises qui rouvrent leurs bureaux. Wager a déclaré que sa propre entreprise n’avait pas encore décidé quoi faire, mais exigerait probablement que toute personne revenant soit vaccinée.

La plupart des entreprises espèrent éviter d’avoir besoin de vaccins. L’agence fédérale qui applique les lois sur la discrimination au travail dit qu’elle le peut, mais les PDG craignent que les mandats de vaccination n’entraînent des poursuites judiciaires, n’invitent à des bouleversements politiques et soient difficiles à appliquer. Mais ils sont inquiets pour la sécurité. Une épidémie pourrait forcer une entreprise à se retirer des politiques de masquage et de distanciation sociale, rendant encore plus difficile le retour à la normale. Alors ils essaient tout en dehors d’un mandat, sans encore en exclure un.

Près d’un tiers des entreprises n’ont pas encore élaboré de politique vaccinale, selon une enquête auprès de 770 entreprises menée par la société de logiciels de ressources humaines Tinypulse.

Alors que les entreprises évaluent leurs options, beaucoup sollicitent les employés pour déterminer combien ont déjà reçu une injection.

La Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi a déclaré le mois dernier qu’il était légal de demander aux employés leur statut vaccinal. L’EEOC a également déclaré que les entreprises pourraient exiger que les travailleurs soient vaccinés pour venir au bureau, mais elles doivent tenir compte des croyances religieuses des employés ou des problèmes de santé comme les allergies. Les solutions consistent à maintenir un travailleur isolé ou à lui permettre de travailler à distance, selon les experts.

Mardi, Goldman Sachs a envoyé un e-mail indiquant aux employés qu’ils devaient déclarer leur statut vaccinal dans les deux jours.

Goldman fait partie des rares entreprises à rendre ces divulgations obligatoires. Bien qu’elle n’exige pas de preuve, la banque a informé les employés que mentir sur leur statut pourrait entraîner des mesures disciplinaires, y compris le licenciement.

D’autres entreprises paient effectivement des employés pour partager leur statut, ou les encouragent à le faire sans tout à fait le mandater. Walmart, par exemple, offre 75 $ à tout travailleur qui présente une preuve de vaccination. Bank of America a déclaré aux employés qui souhaitent retourner au bureau qu’ils avaient la possibilité de télécharger leur statut de vaccination dans le système interne de l’entreprise.

“Nous avions environ 50 000 coéquipiers qui ont fourni les informations et nous ont donné la possibilité de les rappeler”, a déclaré le mois dernier le PDG de la banque, Brian Moynihan, lors d’une audition du comité des services financiers de la Chambre.

Certaines entreprises interrogent les travailleurs sur leur statut vaccinal, espérant qu’un taux élevé rendra plus acceptable l’obligation de vaccins, a déclaré Johnny Taylor, PDG de la Society for Human Resource Management. “Une fois que nous avons atteint 70%, les PDG comme moi se sentent à l’aise de dire, vous savez quoi, la volonté de la population des employés a parlé”, a déclaré Taylor, notant que des exceptions devraient toujours être faites pour ceux qui ont des raisons religieuses ou de santé.

D’un autre côté, ces données peuvent permettre à une entreprise d’éviter complètement un mandat.

« Pour de nombreux lieux de travail, il sera difficile de prétendre que faire vacciner les 10 % restants des personnes est ce qui est nécessaire pour créer un lieu de travail sûr », a déclaré le Dr Jeff Levin-Scherz, un médecin qui dirige la réponse aux coronavirus au cabinet de conseil. cabinet Willis Towers Watson.

Pour augmenter la proportion de salariés vaccinés, les entreprises tentent de faciliter la vaccination.

Environ 42 % des entreprises prévoient de proposer la vaccination sur place et 56 % prévoient de rémunérer les employés pour le temps qu’ils passent à se faire vacciner, selon un sondage à venir de Willis Towers Watson auprès de 660 employeurs.

Selon les experts, une tactique efficace pour inciter les employés à se faire vacciner consiste à faire passer les cadres supérieurs en premier.

PPG, un fabricant de peinture basé à Pittsburgh, impose des vaccins uniquement pour son équipe de direction. Il propose également des tests et des injections de coronavirus dans ses installations de Monroeville, en Pennsylvanie.

“Cela a très bien fonctionné”, a déclaré le PDG Michael McGarry lors de l’assemblée générale de la société le 15 avril. “Mais nous ne le mandaterons pas.”

Seulement 11% des entreprises interrogées par Willis Towers Watson proposent des incitations financières, plus de la moitié de ces incitations valant moins de 100 $.

De telles incitations peuvent être coûteuses. Dans un accord conclu par United Airlines avec l’Air Line Pilots Association, qui représente plus de 59 000 pilotes, les compagnies aériennes versent aux pilotes entièrement vaccinés une prime équivalant à 13 heures de salaire. (Dans un accord similaire conclu avec l’Association of Flight Attendants, il paie l’équivalent de près de 10 heures de salaire.)

Les entreprises qui ont jusqu’à présent mandaté les vaccins ont tendance à être dans des secteurs tels que les soins de santé, où les employés non vaccinés présentent un risque élevé pour la santé, ou des entreprises avec relativement peu d’employés – bien que celles-ci aient connu un certain recul. Les compagnies aériennes, qui transportent des centaines de passagers de près à travers le monde, ont également été plus agressives. United et Delta Air Lines exigent des vaccins pour les nouveaux employés, une décision qui peut être plus facile à mettre en œuvre qu’un mandat général, mais qui peut également avoir peu d’impact sur les équipages actuels.

Quartz, une startup médiatique basée à New York, a rouvert ses bureaux ce mois-ci avec une exigence de vaccin. Il a pris cette décision après avoir interrogé à plusieurs reprises ses 104 employés, a déclaré Zach Seward, le PDG.

“Les gens ont dit haut et fort qu’ils voulaient avoir la confiance de savoir que tout le monde était vacciné”, a déclaré Seward.

Seward a déclaré qu’il n’avait pas entendu de plaintes, bien qu’il ait noté qu’il s’agissait probablement d’un “privilège d’être une petite entreprise”.

Saks Fifth Avenue exige que les 500 employés de son bureau du quartier financier de Manhattan se fassent vacciner. Marc Metrick, son PDG, a déclaré que Saks aurait un « processus d’hébergement » pour ceux qui ne pourraient pas être vaccinés.

Lorsque les taux de vaccination sont plus faibles, les mandats peuvent être plus compliqués. C’est en partie parce qu’il y a plus de résistance et parce qu’une législation limitant la capacité d’exiger des vaccins pour les étudiants, les employés ou le public en général a été proposée dans au moins 25 États, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Des problèmes juridiques potentiels inquiètent le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui a mentionné ces préoccupations lors de la discussion sur les exigences en matière de vaccins. Pourtant, Dimon, un critique virulent du travail à distance, a déclaré lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la banque le 18 mai que la banque « envisagerait à un moment donné de rendre obligatoire » le vaccin.

Jusqu’à présent, la banque ne l’a que fortement encouragé – et a demandé aux employés qui souhaitent se passer de masque dans ses bureaux aux États-Unis d’enregistrer d’abord leur statut de vaccination dans son système.

https://www.yahoo.com/news/companies-desperate-reopen-ask-whats-141550960.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !