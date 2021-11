Réouverture émotionnelle du gymnase de l’école de boxe professionnelle Pancho Rosales

MEXIQUE – Des matchs émouvants sur terrain amateur ont été vécus samedi après-midi dans la nouvelle administration de ce qui s’appelle désormais l’école de boxe professionnelle Pancho Rosales, où le promoteur Aquiles Torres sera en charge du seul et historique gymnase, situé sur la route de Xocongo.

Avec une vingtaine de rencontres au total, des jeunes d’âges différents sont arrivés très tôt pour se conformer à l’exigence obligatoire de l’échelle et de la visite médicale, une fois approuvées, les combats se sont déroulés sans aucun contretemps.

«Je tiens à remercier M. David Zogbi pour son retour dans ce gymnase qui est un fleuron de la boxe mexicaine. La salle de gym est toujours d’actualité. Il a un champion du monde comme Jessica Gonzalez (champion du monde par intérim des poids coq WBC). Maintenant, au travail pour continuer à promouvoir les jeunes valeurs », a expliqué Aquiles Torres.

Il a également rappelé que le gymnase dont il a désormais la charge a été forgé par tous les professeurs qui forment actuellement des boxeurs qui rêvent d’avoir un jour un champion universel.

« Il y a des enseignants ici avec beaucoup d’expérience. Beaucoup d’entre eux sont devenus champions nationaux, et d’autres ont combattu à l’étranger avec une grande fierté en représentant la boxe mexicaine. Ils ont fait de l’école de boxe professionnelle Pancho Rosales l’un des meilleurs gymnases du pays, et mon plus profond respect pour eux », a-t-il commenté.

Au cours de la fonction du tribunal amateur, le président de la Commission de boxe de Tlalchapa, Guerrero, Horacio Real, a décerné des prix aux enseignants en charge du gymnase de renom, ainsi qu’au promoteur Aquiles Torres, « que de nombreux succès viennent et que tous les les professeurs de ce grand gymnase font de nombreux champions », a déclaré M. Horacio Real.

(Photo : fourni)