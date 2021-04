Réouverture: une demande libérée et refoulée crée une énorme opportunité

Faisons un petit voyage dans le passé…

Fermez les yeux et remontez le temps. Imaginez entrer dans votre restaurant préféré… et vous asseoir à n’importe quelle table de votre choix.

Imaginez que vous ne portiez pas de masque ou que vous ne preniez pas votre température avant d’entrer dans le restaurant.

Imaginez marcher et dire bonjour à un voisin… et même lui serrer la main.

Imaginez avoir un bon dîner sans craindre de vous rendre malade ou de tomber malade.

Alors… imaginez tout ce que nous faisions avant le COVID-19.

Il y a à peine 13 mois, les fermetures ont changé notre vie quotidienne. Tant de choses que nous avons faites sans une seconde pensée ont été prises directement sous nous en un seul coup de tapis.

Je crois que beaucoup d’entre nous regrettent le plus les choses simples de la vie – du moins moi. Et aussi simple et même insignifiant que le retour dans votre restaurant préféré peut paraître, ne sous-estimez pas son importance.

Votre repas n’est qu’une goutte dans un océan qui inondera notre économie alors que les choses reviennent à la «normale».

Cette énergie refoulée pour voir la famille, voyager, aller dans votre restaurant préféré, assister à un concert, un film ou un spectacle, acheter de nouveaux vêtements… ou tout ce que vous aimez faire… va conduire à l’un des plus grands boum l’histoire de l’économie américaine.

Et l’une des opportunités d’investissement les plus lucratives que vous puissiez trouver pour les deux prochaines années…

Alors que les gens du monde entier commencent à reprendre une vie normale, cette grande réouverture (ou GGR en abrégé) – déclenchera la demande de biens et de services, et déclenchera des dépenses qui conduiront à un boom de l’économie et à d’énormes profits pour actions – en particulier celles qui sont les mieux placées pour capter cette demande refoulée.

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme d’études supérieures pour comprendre le raisonnement derrière le GGR. Plusieurs vaccins ont été développés en un temps record et se révèlent remarquablement efficaces. Plus de 35% de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin, et dans le groupe d’âge à plus haut risque de 65 ans et plus, près de 80% ont reçu au moins une dose.

La plus grande préoccupation pendant la pandémie n’était pas tant le nombre de personnes contractant le virus, bien que ce soit évidemment critique. La principale préoccupation était le nombre de personnes gravement touchées, ce qui augmenterait le nombre de décès et pourrait surcharger le système de santé.

La situation s’est considérablement améliorée. À mesure que les vaccinations ont augmenté, les décès ont diminué.

Cela signifie qu’à un moment donné, je devrais bientôt pouvoir voir mes parents, frères et sœurs, nièces, neveux et autres êtres chers que je n’ai pas vus depuis fin 2019. D’un point de vue humain, c’est plus important que l’argent ne le sera. jamais être. Mais… réfléchissons également du point de vue de l’investissement.

Lorsque ma famille pourra enfin se réunir dans un proche avenir, plusieurs d’entre nous (y compris moi) devront conduire plusieurs heures jusqu’à l’endroit désigné. Cela nécessitera beaucoup plus d’essence que ce que j’en ai utilisé depuis des mois.

Je vais probablement faire un peu de shopping à l’avance. Je pourrais utiliser une nouvelle paire de chaussures et une chemise. Je ramasserai également des cadeaux pour mes nièces et mes neveux en raison des vacances et des anniversaires que nous avons manqués. La nourriture sera abondante et les boissons couleront.

En temps normal, le montant d’argent que nous injecterons dans l’économie pour une sorte de réunion de famille serait à peine remarquable. Mais ces 14 derniers mois ont été tout sauf normaux, alors prenez mon scénario et multipliez-le par des dizaines de milliers de familles, sinon plus. C’est une énorme somme d’argent qui entre dans l’économie.

Vous pourriez penser qu’il n’y a pas assez d’argent pour soutenir de telles dépenses avec la fermeture d’entreprises et la perte d’emplois. Mais voici la bonne nouvelle: l’argent est là pour beaucoup de gens.

Regardez le montant d’argent dans les comptes chèques à travers le pays. Il vient d’atteindre un sommet historique de 4,8 billions de dollars, ce qui est bien au-dessus des 2,25 billions de dollars à la fin de 2019. En 15 mois, le montant des comptes chèques a plus que doublé!

Il en va de même pour les comptes d’épargne et la valeur nette des ménages, avec des pics récents atteignant des sommets sans précédent.

Lorsque le montant des comptes d’épargne et de chèques désormais combiné avec de nouveaux chèques de relance commencera à frapper l’économie sous forme de voyages, de nourriture, de vêtements, de divertissements, etc., cela aura un effet de retombée considérable. Cet effet de ruissellement alimentera la grande réouverture.

Alors, voici la feuille de route: L’argent en marge revient dans l’économie, fournissant un coup de pouce et plus d’emplois. Ce sera à son tour bon pour les bénéfices des entreprises. Et en fin de compte, nous savons que la hausse des bénéfices des entreprises fait grimper les cours des actions.

Pourtant, nous ne pouvons pas oublier que certaines parties du marché boursier et de l’économie ne seront plus jamais les mêmes à l’avenir. C’est pourquoi, alors que les choses commencent à revenir à la normale, vous voulez une feuille de route éprouvée pour vous aider à battre le marché, quelle que soit la prochaine étape.

La grande réouverture est une opportunité rare au cours des 12 à 24 mois à venir. Cela commence déjà, le moment est donc venu pour les investisseurs d’agir.

