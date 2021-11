NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le représentant républicain de New York, John Katko, a déclaré que le président Biden « ne fait rien » pour arrêter le flux de drogue traversant la frontière dans une « crise » qu’il a déclarée créée par la Maison Blanche.

« Une chose que les cartels savent : lorsque la frontière est sécurisée, il leur est beaucoup plus difficile de faire passer la drogue. Quand elle n’est pas sécurisée, c’est un jeu d’enfant pour eux. Et c’est ce que nous voyons maintenant », a déclaré Katko sur « Sunday Morning Futures » de Fox News. « Lorsque le président a ouvert la frontière l’année dernière et a autorisé les gens à entrer dans ce pays, ce fut une aubaine pour les cartels. »

Des agents de la patrouille frontalière américaine surveillent les immigrants haïtiens le long du Rio Grande à Del Rio, au Texas, le 20 septembre 2021. (John Moore/.)

Les surdoses de drogue ont atteint un record de plus de 100 000 décès sur une période de 12 mois jusqu’en avril, ont rapporté la semaine dernière les Centers for Disease Control and Prevention. Il marque une augmentation de près de 29% par rapport aux décès enregistrés au cours de la même période un an plus tôt, et indique que cela pourrait empirer.

« Cela crée un gâchis partout aux États-Unis », a déclaré Katko. « Plus de 100 000 personnes sont mortes l’année dernière des suites d’overdoses de drogue, et la grande majorité avait été injectée de fentanyl. Et la saisie de fentanyl à la frontière l’année dernière, pour tuer chaque homme, femme et enfant aux États-Unis, est sept fois plus. »

« C’est une crise que cette administration a créée et il ne fait rien à ce sujet. »

Des agents de la patrouille frontalière américaine travaillant au poste de contrôle de l’immigration de l’Interstate 19 près d’Amado, en Arizona, ont saisi plus de 50 livres de fentanyl présumé le 13 octobre 2021. (US Customs and Border Protection)

La plupart des décès par surdose au cours de la dernière année étaient dus au fentanyl, un puissant opioïde synthétique, et les saisies de cette drogue à la frontière ont augmenté ces dernières années. Au cours de l’exercice 2019, 2 804 livres de drogue ont été saisies. Ce nombre est passé à 11 201 livres au cours de l’exercice 2021.

Le représentant John Katko prend la parole lors d’une audience du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre à Washington le 17 septembre 2020. (Chip Somodevilla/Bloomberg via .)

Katko a noté qu’une ville de son état, Syracuse, avait enregistré 14 décès par surdose en une journée la semaine dernière.

« Vraiment, chaque État et chaque ville est désormais un État et une ville frontaliers à cause de ce qui se passe avec ces drogues qui entrent dans notre pays et les étrangers illégaux qui y entrent, qui sont impliqués dans un comportement criminel », a-t-il déclaré.