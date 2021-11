Rép. Mike Gallagher : Allons à la vérité sur la Chine, COVID – Biden, Fauci doit être honnête avec le peuple américain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les National Institutes of Health ont finalement admis la semaine dernière ce qui était tout à fait évident : l’argent des contribuables a soutenu la recherche sur le gain de fonction via l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak, potentiellement à Wuhan.

Dans une lettre importante aux dirigeants du comité républicain de la Chambre, le NIH a carrément blâmé EcoHealth pour ne pas avoir signalé les expériences menées avec un financement fédéral qui ont conduit à une augmentation de la pathogénicité (ou de l’infectiosité) d’un coronavirus – une violation directe des termes de son accorder. Le NIH a poursuivi en déclarant qu’EcoHealth aurait cinq jours pour soumettre toutes les données non publiées des expériences et des travaux associés à cette subvention.

Bien que l’admission tardive du NIH soit un pas en avant, la lettre soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

D’une part, nous ne savons toujours pas quand le NIH a découvert pour la première fois qu’EcoHealth menait la recherche sur le gain de fonction décrite dans la lettre. La lettre implique que le NIH n’avait aucune connaissance des expériences jusqu’à ce qu’EcoHealth soumette un rapport d’avancement de la subvention en août 2021. Pourtant, août, c’était il y a deux mois.

Le NIH connaît très bien l’intérêt du public pour ce sujet. S’ils étaient prêts à garder ce fait silencieux pendant deux mois – et rappelez-vous, ils n’ont divulgué cette révélation qu’en réponse à une enquête du Congrès – il vaut la peine de demander si le Dr Anthony Fauci avait connaissance de cette expérience de gain de fonction lorsqu’il a témoigné. sous serment en juillet que le gouvernement américain n’avait jamais financé de recherche sur le gain de fonction à Wuhan.

Cela soulève également la question : pourquoi le Dr Fauci et les NIH n’ont-ils pas été plus ouverts avec ces informations ?

Tout au long de la lettre, le NIH fait des déclarations larges et affirmées sur les origines de la pandémie, même s’il admet ouvertement avoir des informations limitées. Le NIH déclare catégoriquement que la recherche publiée par EcoHealth et financée par le NIH ne pourrait pas être liée aux origines de la pandémie en raison de différences génétiques avec COVID-19.

Pourtant, la recherche publiée par EcoHealth n’est que la moitié de l’histoire. EcoHealth, comme tout organisme de recherche, conserve de grandes quantités de données recueillies au cours d’expérimentations qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas été publiées dans la littérature. Une souche virale n’a pas besoin d’être publiée pour avoir causé une pandémie.

Bien sûr, le NIH le sait. C’est exactement la raison pour laquelle ils ont demandé à EcoHealth de remettre « toutes les données non publiées des expériences et des travaux menés dans le cadre de ce prix ». De toute évidence, le NIH comprend que cette recherche non publiée pourrait contenir des indices importants. Pourtant, plutôt que d’être honnête avec le Congrès sur le fait qu’il a besoin de plus d’informations pour comprendre ce qui s’est passé, il présente un faux vernis de confiance qu’il n’y a absolument, positivement, aucun lien entre la recherche financée par le gouvernement fédéral et la pandémie. Encore une fois : pourquoi ?

Il y a une troisième question évidente ici. En réprimandant EcoHealth pour son manque de divulgation – y compris un rapport d’étape qui a été remis avec plus de deux ans de retard – le NIH déclare que « des efforts de conformité supplémentaires se poursuivent ».

Je pose ces questions pour une raison simple. L’origine de la pandémie est la question la plus importante à laquelle le monde est confronté aujourd’hui.

Pensez juste à ça. Le NIH a déterminé qu’EcoHealth avait violé les termes de son contrat avec le gouvernement fédéral, n’avait soumis le rapport d’étape requis que plus de deux ans après son échéance, et la seule claque sur le poignet que le NIH peut rassembler est qu’il continue » une conformité supplémentaire efforts. » Est-ce le protocole standard pour les bénéficiaires? La surveillance du NIH sur son budget de 42 milliards de dollars est-elle si laxiste à tous les niveaux ? Ou EcoHealth bénéficie-t-il d’un traitement spécial ? Pourquoi?

Je pose ces questions pour une raison simple. L’origine de la pandémie est la question la plus importante à laquelle le monde est confronté aujourd’hui. Beaucoup de mes collègues républicains, y compris les comités de surveillance de la Chambre, de l’énergie et du commerce, des affaires étrangères et du renseignement, mènent une surveillance diligente et critique pour trouver des réponses. Pourtant, pour une raison quelconque, la bureaucratie fédérale semble totalement indifférente à examiner les preuves qui la regardent directement en face.

Les réponses ici ne sont pas académiques. Le gouvernement chinois essaie frénétiquement de rejeter la responsabilité de la pandémie sur les États-Unis, accusant d’abord sauvagement l’armée américaine avant de cibler plus récemment, sans la moindre ironie, les homards du Maine. Les arguments qui minimisent la culpabilité de la Chine pour le virus soutiennent directement et matériellement les campagnes de propagande ridicules du PCC et permettent au Parti de se débrouiller sans rendre de comptes.

Bien que nous ne sachions pas encore pourquoi notre gouvernement – ​​y compris l’administration Biden, qui a publié un haussement d’épaule ridicule d’une page d’un résumé après la fanfare de son examen des renseignements sur les origines de COVID de 90 jours – prend des mesures qui entravent une véritable enquête sur COVID-19, nous connaissons le coût.

Chaque jour qui passe sans une enquête sérieuse sur la pandémie est un jour où les victimes du COVID se retrouvent sans justice, où le Parti communiste chinois échappe à la responsabilité et la vérité reste enfouie.

Assez. Il est temps pour une véritable enquête – maintenant.

