Répandre la joie de Noël grâce à des dons de charité en crypto-monnaie

Les vacances sont le moment idéal de l’année pour redonner, et le boom de la crypto-monnaie a créé encore plus d’opportunités pour les activités caritatives. Cela a été souligné lors du Giving Tuesday 2021, le mardi après Thanksgiving, au cours duquel plus de 2,4 millions de dollars en crypto ont été collectés auprès de la plateforme de collecte de fonds à but non lucratif The Giving Block.

Alors que la crypto philanthropie devient un nouveau sous-secteur de l’économie de la crypto, certains acteurs du secteur pensent que les dons de crypto vont continuer à augmenter. Alex Wilson, co-fondateur de The Giving Block, a déclaré à Cointelegraph que l’année dernière, l’organisation avait collecté environ 4 millions de dollars de dons cryptographiques, notant que cette année, plus de 100 millions de dollars de dons cryptographiques devraient être reçus.

Selon Wilson, cette croissance est due en partie au fait que le don de crypto-monnaies est plus fiscalement avantageux que le don de fiat. « Toute personne qui fait un don avant le 31 décembre peut demander une déduction pour l’année d’imposition 2021. C’est un excellent moyen de compenser une partie de vos revenus. » Wilson a ajouté que plus de 1 000 organisations à but non lucratif acceptent actuellement les dons cryptographiques via The Giving Block, dont certains incluent St. Jude, Save the Children et United Way. « L’année prochaine, nous avons beaucoup de partenariats en cours et nous prévoyons une accélération de notre croissance. Nous estimons que nous traiterons près de 1 milliard de dollars de dons l’année prochaine et nous travaillerons avec plus de 6 000 associations à but non lucratif.

Les dons de crypto-monnaie conduisent pour les vacances

Alors que plusieurs organisations à but non lucratif ont commencé à accepter les dons de crypto, il est également à noter que des campagnes axées sur la crypto philanthropie sont lancées cette saison des fêtes.

Par exemple, début décembre, Upbring Innovation Labs, une organisation basée au Texas qui cherche à promouvoir la technologie dans le secteur à but non lucratif, a lancé Give Big TX Crypto Fund. Ryan Park, vice-président de l’innovation d’Upbring, a déclaré à Cointelegraph que le fonds est une campagne conjointe de crypto-monnaie qui travaille avec douze organisations à but non lucratif basées au Texas :

« Vous pouvez considérer cela comme un » fonds de cause « . La cause ici est de faire du Texas un meilleur endroit où vivre. Il s’agit également de montrer aux organisations à but non lucratif qu’elles peuvent adopter les nouvelles technologies Web 3.0 pour aller de l’avant. L’objectif global est de voir le Texas émerger comme un leader de la crypto-philanthropie. »

Park a expliqué que la campagne Give Big TX Crypto s’est associée à des organisations telles que Austin Pets Alive, Big Brothers Big Sisters Lonestar, Catholic Charities of Central Texas et huit autres organisations à but non lucratif. Il a ajouté que le Texas Blockchain Council, une organisation 501 C (6), fait également partie de cette initiative étant donné l’implication du groupe dans l’avancement de la blockchain dans différentes industries au Texas.

Kelsey Driscoll, stratège principale du programme d’innovation chez Upbring, a en outre déclaré à Cointelegraph que la campagne accepterait plus de 40 types de crypto-monnaie différents pour les dons jusqu’au 31 décembre, tous facilités par The Giving Block. « Lorsque des dons sont faits, The Giving Block les convertit automatiquement en dollars américains, donc accepter la cryptographie a été aussi simple que d’accepter des dons fiduciaires, sinon plus facile », a-t-il commenté. Driscoll a ajouté que le groupe subreddit r / Bitcoin correspondra aux dons de Bitcoin (BTC) lorsque des contributions seront versées à l’une des organisations caritatives soutenues par The Giving Block.

Pawthereum, un projet communautaire décentralisé qui soutient les refuges pour animaux, a également lancé une campagne caritative de crypto-monnaie ce mois-ci. John Weathers, Community Manager pour Pawthereum, a déclaré à Cointelegraph que leur campagne 12 Days of Crypto Giving permet de faire des dons cryptographiques pour des projets spécifiques qui aident les animaux dans le besoin. Le projet Pawthereum a été créé en tant que fork du projet de crypto-monnaie mème Grumpy Cat Coin, qui a permis de collecter 70 000 $ en financement cryptographique pour Sterling Animal Shelter dans le Massachusetts.

Plus récemment, Pawthereum a collecté 25 000 $ grâce à des dons cryptés pour Muttville Senior Dog Rescue, un refuge pour animaux basé à San Francisco qui s’occupe des chiens ayant des besoins spéciaux. Selon Weathers, près de 400 000 $ de crypto ont été donnés depuis le lancement de la campagne le 14 décembre.

Connexes : Crypto est-il un club de garçons ? L’avenir de la finance est sans genre

Les jetons non fongibles, ou NFT, sont également sollicités pour les dons cette année. Avec une croissance du marché des ventes de NFT qui devrait atteindre 17,7 milliards de dollars d’ici la fin de 2021, ce secteur lance l’un des plus grands événements caritatifs crypto cette saison. Connue sous le nom de Right-Click, Give !, il s’agit d’une vente aux enchères ouverte au public hébergée sur la plateforme NFT Opensea. La vente aux enchères s’est déroulée jusqu’au 24 décembre et tous les profits seront reversés à Blankets of Hope, un organisme de bienfaisance qui fournit des couvertures chaudes aux sans-abri tout en enseignant la gentillesse aux enfants à l’école.

Mike Fiorito, co-fondateur de Blankets of Hope, a déclaré à Cointelegraph qu’en tant que collectionneur passionné de NFT, il est bien conscient de l’accueil de la communauté NFT dans son ensemble. En tant que tel, il pense que davantage de campagnes caritatives axées sur le NFT verront le jour. « Il y a beaucoup de gens sympas dans l’espace NFT qui font fortune, peu importe leur taille, et ils veulent redonner », a-t-il déclaré.

Park a également noté que la campagne Give Big TX Crypto permet aux artistes NFT de travailler directement avec des organisations à but non lucratif pour faire don du produit de la frappe de jetons non fongibles. « De nombreux artistes qui font des sorties NFT cherchent à travailler avec des organisations à but non lucratif et c’est une opportunité de le faire. Nous avons deux projets NFT qui reversent le produit de leurs monnaies à notre fonds. »

Les campagnes de charité crypto vont-elles se propager?

Bien qu’il n’y ait actuellement qu’une poignée de campagnes caritatives de cryptographie, les avantages associés aux dons de cryptographie pourraient entraîner une adoption généralisée à l’avenir.

Bien que les donateurs américains n’aient pas à payer d’impôt sur les gains en capital sur les actifs cryptographiques qu’ils donnent à une organisation à but non lucratif enregistrée, il existe d’autres avantages technologiques. Par exemple, Nawzad Amiri, un leader communautaire de Pawthereum, a déclaré à Cointelegraph que la transparence fournie par un réseau blockchain, ainsi que la vitesse des transactions, sont impressionnantes en ce qui concerne les dons cryptographiques par rapport aux dons fiduciaires.

De plus, les statistiques de The Giving Block ont ​​révélé que les donateurs cryptographiques peuvent être disposés à contribuer davantage à des œuvres caritatives, notant que 11 000 $ est la taille moyenne des dons cryptographiques sur The Giving Block. Donner des données sur les dons aux États-Unis a révélé que 737 $ était le don moyen de bienfaisance pour les Américains en 2020.

Bien que les avantages puissent être clairs pour certains, l’éducation semble être le plus grand défi entravant l’adoption. Par exemple, bien que le Texas soit en train de devenir l’une des plus grandes capitales de la cryptographie aux États-Unis en raison de sa position amicale envers les capacités de blockchain et d’extraction d’énergie, Park a partagé qu’il était difficile de faire sortir les organisations à but non lucratif du Texas. Campagne crypto :

« Nous tendons la main à environ 60 organisations à but non lucratif et sommes en partenariat avec 12 au total. Il semble que cela aurait été un succès, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour éduquer le monde sur le potentiel de la crypto-philanthropie. »

Un autre défi qui mérite d’être mentionné est que même si les TVN peuvent apparaître comme des cadeaux idéaux, il existe une incertitude concernant les déductions fiscales. Fiorito a expliqué qu’il essaie toujours de déterminer si le don NFT est considéré comme un événement déductible des impôts. « C’est une zone nuageuse car nous sommes très tôt dans l’espace NFT », a-t-il commenté. En raison de cette incertitude, le bouton droit de la souris frappe ! La vente aux enchères accepte également les dons de crypto-monnaie via The Giving Block.

En relation: Les plus grosses baisses et ventes de NFT en 2021

Mis à part les défis, il est clair que la cryptophilanthropie a ouvert une nouvelle porte d’opportunités pour une génération désireuse de redonner. Par exemple, Park a noté que la base de donateurs de nombreuses organisations à but non lucratif partenaires de la campagne Give Big TX Crypto a plus de 70 ans. Selon les statistiques de The Giving Block, l’âge moyen des utilisateurs de crypto-monnaie est de 38 ans, comme l’a ajouté Wilson :

« Les personnes qui font des dons ici sont des personnes qui vivent et respirent le Web 3.0 ou qui possèdent la crypto depuis longtemps. Une grande partie de cela maintenant consiste simplement à éduquer ces gens que cette opportunité existe. »