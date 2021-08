Heureusement, l’épisode en deux parties extrêmement raciste sur l’adulte de Freeform est derrière nous, mais, malheureusement, la série n’a pas fini de cracher du racisme. Devrions-nous vraiment nous attendre à autre chose d’une émission qui dit que les Blancs sont « intrinsèquement mauvais » et mettait en vedette un manifestant tenant une pancarte indiquant : « Mettez de l’avocat sur le racisme pour que les Blancs fassent attention ?

Dans l’épisode de jeudi, “A Peace of Light”, le personnage principal Zoey (Yara Shahidi) travaille à son nouveau travail en tant que stagiaire pour un créateur de mode nommé Esme. La race est immédiatement insérée dans la scène alors qu’Esme se plaint d’un « mec blanc » qui a volé ses créations de mode, ce qui a amené Zoey à se plaindre de vouloir des réparations pour dédommager les Noirs pour toutes les idées que le monde leur a volées au fil des ans :

Esme : Tu vois ce gars ? Il fait exploser le look que nous avons créé il y a presque deux putains d’années. Zoey : Ouais, je me souviens de la ligne. Vous avez organisé un défilé de mode éphémère sur l’héliport d’un immeuble du centre-ville. Esmée : Ouais. Zoey : Je suis restée dehors pendant deux heures et on m’a refusé l’entrée parce que j’avais une lime à ongles dans ma poche. Esmée : Eh bien, maintenant, les blogs de mode célèbrent ce mec blanc comme il l’a imaginé. C’est tellement absurde. Zoey : Ouais. Mais ce n’est pas nouveau, non ? Nous innovons, et le monde continue de s’approprier. C’est dommage qu’il n’y ait pas de réparations pour des trucs comme ça, parce que si les gens voulaient « Garder ça si réel », alors ils dédommageraient les Noirs pour des années et des années de vol de nos idées.

Plus tard, Zoey découvre que ses mots exacts ont été attribués à Esme dans une histoire en ligne, mais le petit ami de Zoey, Aaron, souligne que ce sont en fait ses mots et ses idées que Zoey lui a pris. Il la rassure en disant : « Peu importe qui a dit quoi tant que le message est passé, n’est-ce pas ? Zoey accepte et laisse tomber l’affaire.

Mais quand elle retourne au travail, elle découvre qu’Esme a volé un dessin qu’elle a fait d’une veste letterman avec la lettre “Z” sur le devant pour “Zoey”, mais dans la version d’Esme, le “Z” signifie “Génération Z”. ” Hmm… cela signifie-t-il que voler des idées n’a peut-être rien à voir avec la race et peut arriver à n’importe qui, quelle que soit la couleur de sa peau ? (La réponse est oui, bien sûr, mais ce n’est pas la leçon que la série prêche.)

Zoey discute du problème avec ses amis, leur demandant s’ils pensent qu’il s’agit d’une « arnaque directe ». Ses amis sont d’accord et Luca et Nomi sont tous deux favorables à ce qu’elle affronte Esme, tandis qu’Ana (Francia Raisa) craint que Zoey ne perde sa bourse et ne compromette son diplôme si elle se défend.

Lorsque Nomi fait remarquer qu’Esme l’a probablement déjà fait et le fera probablement à d’autres, Zoey accepte et décide de parler pour empêcher que cela n’arrive à quelqu’un d’autre. Mais, lorsqu’elle va affronter Esmée, des Blancs maléfiques entrent à nouveau en scène. Littéralement:

Zoey : Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas affronter Esmée. Ana : Qu’est-ce qui s’est passé ? Zoey : Eh bien… je suis allé dans tous les sens pour l’affronter… Hé, tu as un moment ? Esmée : Ouais. Entrez. Je suis en train de terminer cet e-mail. D’accord. Quoi de neuf? Zoey : Euh… Eh bien, j’ai tes six paquets d’édulcorants, bâtonnets à mélanger, madeleines. Je déteste admettre que j’ai mangé ton cake pop. Esmée : D’accord ? Zoey : D’accord. Esme : Y avait-il autre chose ? Ana : Hé, j’ai compris. Vous avez froid aux yeux. Vous aviez besoin de protéger votre stage. Zoey : Ce n’est pas tout à fait ça. C’est plus comme – je viens – je devais la protéger. D’accord, regarde, J’ai vu cette photo sur le mur d’Esme avec elle et juste un groupe de designers blancs, et j’ai réalisé combien d’obstacles elle a dû surmonter pour réussir dans le monde de la mode. Et puis celle qu’elle rencontrera sans aucun doute en tant que femme brune dans ce monde, point final ? Je ne pouvais pas être un autre de ces obstacles. Je ne peux pas me résoudre à appeler une autre femme de couleur. Alors… je veux juste laisser tomber. Ana : Tu sais ça Je pense que tu as bien fait. Et tu l’as fait pour des raisons encore meilleures que celles auxquelles j’aurais pensé. Vraiment, je poussais juste pour l’auto-conservation, alors félicitations. Zoey : Hé, si je ne défends pas les beaux petits gars aux pommettes hautes, qui le fera ? Ana : Fier de toi.

Zoey poursuit en voix off, « alors que l’incident avec Esme a peut-être un peu atténué mon éclat, c’était aussi un coup de pouce pour ma confiance que quelqu’un comme elle a pris mon design et l’a fait sien. Et honnêtement, J’étais d’accord avec ca. En fait, je me sentais vraiment bien parce que Je savais que mettre de côté mon ego permettait à la culture de briller un peu plus. »

Leçon apprise? Si un « mec blanc » vole des idées, il est raciste et l’a fait pour des raisons racistes. Si une femme de couleur le fait, elle mérite d’être protégée car les Blancs sont des “obstacles” qu’il faut surmonter “pour réussir dans le monde de la mode”, et dans le monde en général. C’est bien de laisser une “femme brune” voler et ne pas l’appeler permet “à la culture de briller un peu plus”. J’ai compris. Wow. Est-il surprenant que cette émission soit un spin-off de la “comédie” tout aussi raciste ?

Heureusement, seulement deux autres épisodes avant la fin de cette saison. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si l’émission sera renouvelée pour une autre saison, mais espérons, pour mettre fin au racisme et améliorer les relations raciales dans ce pays, qu’elle sera annulée avant qu’elle ne puisse propager une nouvelle haine.

