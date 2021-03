Réparations? Pour qui?

Par Edwin Vazquez –

Le 25 janvier 2021, le sénateur Cory Booker (D-NJ) a présenté un projet de loi au Sénat (S.40) destiné à lutter contre «l’injustice, la cruauté, la brutalité et l’inhumanité de l’esclavage» en Amérique. Le projet de loi crée une commission chargée d’étudier l’esclavage et d’envisager de publier des «excuses nationales et une proposition de réparation». Les bénéficiaires prévus des réparations sont les «Afro-Américains vivants» lésés par l’ancienne institution de l’esclavage. Cette étude coûterait aux contribuables «12 000 000 $».

Il y a certaines hypothèses et omissions dans le projet de loi. Par exemple, il suppose que seuls les Afro-Américains étaient les sujets de l’esclavage. Il suppose en outre que seuls les Blancs étaient des maîtres d’esclaves.

Dans The Peculiar Institution, l’historien Kenneth Stampp écrit: «Tous les esclaves du sud n’étaient pas [Blacks]et tous les maîtres du Sud n’étaient pas des Blancs. Il ajoute qu’en 1830, le nombre de Noirs libres qui possédaient des esclaves dépassait trente-six cents. Dans Black Masters, Johnson et Roark racontent la vie de William Ellison, un Noir libre qui possédait des esclaves. Ellison possédait plus d’une centaine d’esclaves en Caroline du Sud dans le but exprès d’exploiter et de tirer profit de leur travail. Le projet de loi du sénateur Booker ne fait aucune mention de cette tragédie noir sur noir.

Un autre exemple à considérer est celui de Keith Richburg, journaliste au Washington Post. En tant que Noir américain, Richburg s’est rendu en Afrique au début des années 1990. La violence et le génocide étaient monnaie courante sur ce continent. Dans Out of America, Richburg écrit: «Certains dirigeants noirs supposés éclairés nous disent que l’Amérique blanche nous doit quelque chose parce qu’ils ont amené nos ancêtres comme esclaves. Et l’Afrique – Mère Afrique – est souvent présentée comme un Valhalla noir, où les descendants d’esclaves seraient les bienvenus et où les hommes et les femmes noirs peuvent marcher dans la vraie dignité. Richburg s’était rendu en Afrique et s’était fermement opposé à ce point de vue. Il écrit: «Désolé, mais j’y suis allé.» Il continue: «Alors excusez-moi si j’ai l’air cynique, blasé. Je suis abattu et je l’admets. Et c’est l’Afrique qui m’a fait de cette façon. Richburg note alors: «Dieu merci, mon ancêtre est sorti, parce que, maintenant, je ne suis pas l’un d’eux», c’est-à-dire victime de génocide. Il conclut: «Dieu merci, je suis américain.» À savoir, Richburg est reconnaissant d’être un Américain parce que l’Amérique lui a donné l’occasion de poursuivre ses propres intérêts et de forger sa propre destinée en tant qu’individu libre. Avec une vie si précaire en Afrique, il ne serait probablement pas né car ses ancêtres auraient probablement péri sur ce continent.

Le projet de loi sur les réparations du sénateur Booker ne tient pas compte de la manière dont les descendants des propriétaires d’esclaves noirs devraient payer des réparations aux descendants des esclaves qu’ils exploitaient. Le projet de loi néglige également le fait qu’il y avait des milliers de serviteurs blancs sous contrat qui travaillaient côte à côte avec des esclaves noirs. Le fait le plus flagrant omis par le projet de loi est que des centaines de milliers d’hommes blancs sont morts pendant la guerre civile pour garantir la liberté aux esclaves qui n’étaient pas en mesure de la garantir pour eux-mêmes. Il semble que ce soient les héros qui devaient des excuses nationales. En outre, les réparations sont aujourd’hui une tentative désespérée de récupérer les votes perdus des minorités qui ne se considèrent plus comme des victimes et ont abandonné la plantation démocratique et rejoint le Parti républicain. Forcer des Blancs innocents aujourd’hui à payer des réparations à des esclaves inexistants n’est pas seulement raciste mais basé sur l’historiographie révisionniste et est donc un gaspillage complet de l’argent des contribuables. Avec l’économie keynésienne au pouvoir à Washington DC et le copinage endémique à Capitol Hill, le système d’achat de voix de réparations devrait suivre le chemin des Whigs, éteints.

