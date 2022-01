Réparer la Formule 1 « pas seulement pour remplacer le directeur de course »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que réparer la Formule 1 n’était pas un processus aussi simple que de renvoyer le directeur de course Michael Masi.

La saison 2021 s’est terminée par une controverse au GP d’Abou Dhabi sous une voiture de sécurité tardive, Mercedes estimant qu’une prétendue utilisation abusive du règlement sportif a coûté à son pilote Lewis Hamilton le championnat du monde.

Masi a repris la course pour un dernier tour, mais n’a effacé que les coureurs doublés entre Max Verstappen en P2 et le leader Hamilton, pas tous.

Avec des pneus plus frais, Verstappen dépasserait Hamilton dans le dernier tour, se précipitant sur la ligne pour se couronner champion du monde.

Même avant cet incident, les commissaires avaient été critiqués pour des incohérences perçues dans ce qu’ils considéraient comme une course roue à roue acceptable.

La FIA prépare un rapport sur les événements d’Abu Dhabi, mais Wolff ne pense pas que la responsabilité s’arrête avec le directeur de course.

« C’est un problème plus important, mes valeurs ne sont tout simplement pas compatibles avec les décisions qui ont été prises », a déclaré Wolff, cité par la branche espagnole de Motorsport.com.

« Il ne s’agit pas seulement de remplacer le directeur de course. L’ensemble du système de prise de décision doit être amélioré.

« C’est une chose de rouler fort et d’avoir des points de vue différents entre les pilotes et les équipes, c’est normal. Mais des décisions incohérentes conduisent inévitablement à des controverses, dont la plupart sont totalement inutiles. »

Wolff a ajouté que « des incohérences dans la mise en œuvre des règles en piste » étaient présentes à différentes étapes de la saison, pas seulement à Abu Dhabi, et que si pour Mercedes « parfois cela nous faisait mal et parfois nous étions plus chanceux », à Abu Dhabi ces les problèmes de prise de décision étaient « catastrophiques » pour son équipe.

« Mais cette dernière décision a eu le plus grand impact, et d’un point de vue sportif, elle a été catastrophique car elle a décidé du championnat du monde », a poursuivi Wolff.

Wolff pense qu’il ne faut pas jouer avec le règlement sportif de la F1 pour « pimenter l’action », mais il a nié la suggestion selon laquelle Masi aurait pu être contraint d’arrêter la décision du titre derrière la voiture de sécurité.

« Je ne dirais jamais quelque chose comme ça, car en fin de compte, nous proposons du divertissement, mais ce divertissement doit suivre le sport et non l’inverse », a déclaré Wolff.

« Stéphane [Domenicali, F1 CEO] est un vrai homme de course et ne serait pas intéressé à intervenir dans les courses pour le facteur de divertissement.

« Je ne peux pas juger de la pression que subit le directeur de course à l’époque, mais les règles sont les règles. »

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a récemment exprimé sa sympathie pour Masi, estimant qu’à ce moment-là à Abu Dhabi, son travail était le plus difficile de la planète.

Mais si d’autres équipes veulent parler de l’avenir de la Formule 1, alors Ferrari est plus qu’heureuse de s’engager.

La question a été discutée lors d’une réunion avant Noël du Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

Et Wolff pense que les équipes doivent se concerter et élaborer un plan pour renforcer la prise de décision de la Formule 1.

« Je suis sûr que nous tous, les équipes, les pilotes, la FIA et la F1 elle-même, pouvons améliorer la façon dont les décisions sont prises afin que la catégorie devienne plus forte », a-t-il déclaré.

« Bien que ces situations soient très douloureuses, elles sont aussi des opportunités de changement et de s’améliorer. »

