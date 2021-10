Réparer le brûlage du chaume – L’Express Financier

Certes, il pourrait y avoir une pénurie de machines étant donné que le besoin est ressenti par une petite fenêtre par de grandes populations d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana.

Le brûlage du chaume des cultures au Pendjab et dans l’Haryana se poursuivra cette année presque comme avant, montrent des images satellites et des reportages dans les médias. La région de la capitale nationale (RCN) doit donc se préparer à une autre saison de qualité de l’air atteignant des niveaux très médiocres, voire sévères, aggravés par le changement de la dynamique des flux d’air. En effet, on estime que le brûlage du chaume contribue entre 20 et 70 % de la pollution de l’air à Delhi en octobre et novembre ; le ministère de l’Environnement de l’Union a déclaré l’année dernière que la contribution moyenne du brûlage du chaume à la pollution de Delhi est passée de 10 % en 2019 à plus de 15 % en 2020. Le gouvernement du territoire de la capitale nationale (NCT) a adopté un plan d’action en 10 points pour contrôler la pollution hivernale qui inclut la fourniture d’une solution de décomposition développée par l’Institut Pusa aux agriculteurs de la NCT. Le Centre, pour sa part, a débloqué 496 crores de roupies pour subventionner des machines pouvant être déployées pour la gestion in situ du chaume des cultures dans trois États (Punjab, Haryana et Uttar Pradesh) et le NCT – près de 31 000 centres d’embauche personnalisés pour près de 1,6 lakh de telles machines ont été mises en place ou dans le but.

La Commission pour la gestion de la qualité de l’air avait précédemment estimé que la superficie sous paddy – dont les restes de tiges sont brûlés pour faire place aux semis de blé qui commencent peu de temps après – dans les trois États et la RCN chuterait de 7,72 % cette année par rapport à l’année dernière ; le total de paille de riz non basmati, principal contributeur au problème du brûlage du chaume, est également susceptible d’avoir diminué de 13%. S’il s’agit d’améliorations importantes, elles sont modestes par rapport à la réduction requise. Le Centre a peut-être cédé du terrain sur la dépénalisation du brûlage du chaume l’année dernière lors de négociations avec le syndicat des agriculteurs pour susciter la confiance dans les pourparlers sur les lois agricoles, mais cela n’a fait qu’enhardir les agriculteurs – certains ont exigé la légalisation du brûlage du chaume, d’autres ont même demandé à l’État les gouvernements à accorder une subvention par acre pour la gestion des résidus de récolte, en plus des machines subventionnées mises à disposition. Certes, il pourrait y avoir une pénurie de machines étant donné que le besoin est ressenti par une petite fenêtre par de grandes populations d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana. Mais c’est quelque chose qui doit être résolu en fabriquant plus de machines et d’autres solutions, comme la distribution gratuite de décomposeur à Delhi, plutôt qu’une impasse mexicaine entre le gouvernement, les agriculteurs et la défense de l’environnement. Le nœud du problème, cependant, est la mauvaise politique agricole – des subventions à l’électricité accordées par les gouvernements des États aux achats assurés et illimités du Centre au MSP. Grâce à ces politiques, les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana sont accrochés au paddy et à un cycle de culture (dans le but de bénéficier au maximum de l’approvisionnement dirigé par le MSP) qui rend le brûlage du chaume impératif. Si le Centre devait s’éloigner de la MSP – par le biais d’un soutien des coûts par acre au lieu d’un soutien des prix – et que les États encourageaient la diversification des cultures, cela ferait du bien à l’environnement. De la résolution du problème du brûlage du chaume à la résolution de la crise des eaux souterraines dans des États comme le Pendjab, une refonte de la politique agricole serait un meilleur pari que des solutions bien intentionnées mais temporaires comme des décomposeurs gratuits et des machines subventionnées pour l’extraction du chaume.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.