Réparez votre cœur déchiré avec ces 25 secrets sur ‘N Sync

2. Celui qui s’est enfui

Mais attendez, Lance n’était pas le premier cinquième membre de ‘N Sync !

Ce rôle a été joué à l’origine par Jason galasso, qui avait connu Fatone de la chorale à l’époque du lycée et se livrait aux arts du groupe de chant lorsqu’il a obtenu une page (années 1990, FTW) de nulle part de sa vieille connaissance. Par coïncidence, il connaissait aussi Chasez parce que, comme Galasso l’a expliqué sur le podcast The Digital Get Down en 2019, il “traînait en quelque sorte avec des stars du Mickey Mouse Club” comme Chase Hampton et Keri Russell.

Après qu’ils se soient “enfermés parfaitement” sur une interprétation de Boyz II Hommes‘s “End of the Road”, c’était ça, il était dans le groupe encore sans nom. “Je me souviens que je me suis dit : ‘Dang, Justin est jeune !'”, me suis-je rappelé. “Mais ensuite je l’ai entendu chanter, je me suis dit ‘Oh, peu importe son âge, il peut chanter ses fesses.”

En même temps, cependant, le bassiste faisait également partie d’un groupe de trois hommes appelé Unreal, ” donc j’essaie toujours de décider, vous savez, ce que je veux faire, dans quelle direction je veux aller aussi loin que avec quel groupe je veux aller », s’est souvenu Galasso, qui est dans le secteur des prêts hypothécaires ces jours-ci. “Parce que je me souviens, la première fois que Lou Pearlman a apporté de la musique, il pensait au type de musique que nous ferions, et je viens d’un milieu R&B, hip-hop. C’est mon amour, mon cœur, mon âme . “

Alors quand Pearlman est venu avec “cette techno de style européen, j’étais juste comme, ‘Hmm, d’accord.'” Alors, il est allé de l’avant et a voyagé avec les autres gars d’Unreal à Atlanta pour monter une démo, ce qui, selon lui, s’est avéré génial.

Pendant ce temps, ‘N ​​Sync commençait à créer un look et ils parlaient de créer une vitrine pour Disney’s Pleasure Island. Ils ont même fait une sortie sur le terrain pour Shaquille O’nealde visiter son home studio à Orlando, mais ils n’avaient encore enregistré aucune musique. Et, plus conséquent pour Galasso, ils n’avaient encore signé aucun contrat.

Très vite, les deux groupes ont essayé de le faire signer. Galasso a déclaré qu’il avait confié les contrats de duel à un avocat et, alors que l’accord avec le trio était un problème assez standard, Pearlman s’était lui-même inscrit dans le contrat ‘N Sync en tant que sixième membre, et ce contrat était “épais comme un annuaire téléphonique”. Il a estimé que les autres membres de ‘N Sync étaient plus enthousiastes que lui à propos de l’accord – ce qui était vrai, car ils ont tous procédé à le signer, qu’ils comprennent vraiment ce que cela impliquait ou non.

Galasso est donc finalement allé avec le groupe qui n’était pas ‘N Sync.