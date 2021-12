L’avertissement du Premier ministre intervient alors que le gouvernement fait face à une opposition furieuse concernant la suspension de 12 députés du Rajya Sabha pour leur « comportement violent » lors de la session de la mousson.

Le Premier ministre Narendra Modi a souligné mardi la présence de députés dans les deux chambres du Parlement et les a mis en garde contre le « parivartan » (changements) s’ils ne changent pas eux-mêmes.

« Veuillez assister régulièrement au Parlement et aux réunions. Même les enfants n’aiment pas quand ils sont pointés du doigt encore et encore. Veuillez apporter un changement, sinon le changement se produit tout seul », a déclaré le Premier ministre Modi lors de la réunion parlementaire du BJP.

L’avertissement du Premier ministre intervient alors que le gouvernement fait face à une opposition furieuse à propos de la suspension de 12 députés du Rajya Sabha pour leur « comportement violent » lors de la session de la mousson. Les deux Chambres ont été confrontées à des perturbations et des ajournements continus au milieu des protestations de l’opposition sur une série de questions, y compris les meurtres de civils au Nagaland et la demande des agriculteurs d’une garantie légale d’une MSP équitable ainsi que d’une indemnisation aux agriculteurs tués lors de l’agitation contre les lois agricoles.

Concernant la suspension des députés du Rajya Sabha, le ministre des Affaires parlementaires Prahlad Joshi a réitéré aujourd’hui que le gouvernement était prêt à révoquer la suspension si les députés acceptaient de s’excuser pour leur comportement pendant la session de la mousson. « Nous avons expliqué pourquoi ils devaient être suspendus. Le pays a été témoin de tout ce qui s’est passé. C’est enregistré. S’ils s’excusent encore aujourd’hui, nous sommes prêts à retirer la suspension », a-t-il déclaré.

La faible participation des députés du BJP a également été signalée par Modi à plusieurs reprises dans le passé. Lors de la réunion, le président du BJP, JP Nadda, a demandé aux députés du parti d’appeler les présidents de district et les présidents de mandals de leurs circonscriptions respectives pour prendre le thé et interagir avec eux.

De même, le Premier ministre appellera les présidents de district de sa circonscription de Varanasi le 14 décembre. Au début de la réunion, des députés tribaux, dont le ministre de l’Union Arjun Munda, ont félicité le Premier ministre Modi pour avoir célébré l’anniversaire de Birsa Munda sous le nom de « Jan Jatiya Diwas ». Un livre rassemblant les travaux effectués par divers ministres sur l’Azadi Ka Amrit Mahotsav a également été distribué aux députés du BJP.

