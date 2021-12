Répartition de la bande-annonce #2 de Matrix Resurrections

Bien sûr, Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie Ann Moss) sont là, ainsi que la personne dont nous sommes convaincus est un jeune Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) et un retour (et beaucoup plus âgé) Niobe (Jade Pinkett-Smith ). Mais nous obtenons également des indices sur qui, exactement, Jonathan Groff joue dans le film et un peu de contexte pour ce qui se passe dans le monde depuis 2003 Les révolutions matricielles.

Jetez un œil à tout ce que nous avons appris de la nouvelle bande-annonce ci-dessous, y compris une grande quantité d’œufs de Pâques pour laisser votre cerveau de nerd dévorer pendant que vous attendez avec impatience que la franchise Matrix soit à nouveau sur grand écran.