Répartition de la saison 2 de DPC – Statistiques et analyse

ESTNN décompose les détails des ébauches via le DPC de la division supérieure de la saison 2.

Avec la saison 2 de DPC terminée, ESTNN jette un coup d’œil aux héros les plus réussis de la division supérieure et met en lumière ceux qui, selon nous, auront un énorme potentiel pour le prochain WePlay AniMajor. Les 18 meilleures équipes commencent leur bataille le 2 juin et elles examineront de près ce qui pourrait fonctionner contre elles dans le patch 7.29.

10 héros les plus choisis dans toutes les régions – Taux de victoire

Il est facile de voir les supports avec le plus grand nombre de taux de sélection car ils ne sont pas prioritaires pour l’interdiction.

Même si Wraith King est classé 10 parmi les héros les plus choisis, il est le seul héros à avoir atteint la liste. Avec un taux de victoire de 57%, il y a fort à parier que Wraith King sera l’un des favoris des équipes de l’AniMajor. Snapfire devrait également attirer l’attention; grâce à ses attributs incroyables tels que les dommages nucléaires AOE longue distance, la durabilité, le handicap AOE et l’aide à un héros allié échapper à la mort. Enfin, Nyx Assassin détient le taux de victoire le plus élevé de la liste, avec 66,9%, faisant de Nyx un héros digne d’attention.

10 héros les plus disputés dans toutes les régions – Taux de victoire

Les héros les plus bannis risquent de rater l’occasion de briller pendant le Major. Mais s’ils ont fait partie de cette liste, ils méritent vraiment l’attention. En comptant les héros les plus choisis et bannis, nous trouvons que Puck est en avance sur le reste du groupe par une énorme marge. Le dragon féerique embêtant mène la liste par 50, avec un total de 341 choix / interdictions dans la saison 2. Et il y a aussi une bonne raison. Puck aide non seulement à contrôler la foule, mais aide également à contrôler la carte.

Aux côtés de Puck, Beastmaster était très contesté au début du patch 7.29. Mais il a constamment perdu en popularité après avoir reçu quelques nerfs dans les correctifs d’équilibrage suivants. Alors que la tendance à prendre une sélection durable hors de la voie se poursuit, nous nous attendons à voir plus de Centaur, Timbersaw et Mars pendant le Major.

Diversité de la liste, K / D / A et ferme

La diversité dans le projet permet non seulement de comprendre la synergie entre les héros, mais elle montre également avec quelle confiance les joueurs peuvent exécuter des héros moins choisis et peu orthodoxes. Parmi les équipes qui se sont qualifiées pour le Major, Team Secret a joué les héros les plus uniques, avec un total de 73. BOOM ID a ouvert la voie dans divers projets, avec 74 héros choisis. Mais malheureusement, nous ne les verrons pas sur la scène AniMajor.

Lorsqu’il s’agit de combats et d’agressions impitoyables, les tués et les morts se multiplient. Et c’est là que Quincy Crew brille le plus, en tête du peloton avec un KDA de 7,36.

Mais c’est Vici Gaming qui sont les rois de la ferme, gagnant près de 40 GPM de plus que les autres équipes DPC. La cohérence dans l’agriculture, le contrôle des cartes et la capacité de lancer des combats ont moins d’impact sur le taux d’agriculture d’une équipe et c’est là que réside l’une des forces de Vici Gaming.

Le héros le plus réussi choisi contre des équipes qualifiées

Des données comme celles-ci sont essentielles au succès d’une équipe. Bien sûr, les équipes interdiront leurs héros les plus détestés. Mais ce sont les héros qui passent à travers la phase d’interdiction et qui semblent le plus blesser quand ils le font. Pour Secret, Spirit et Quincy Crew, Puck a été la plus grande douleur.

Pendant ce temps, Ogre, Faceless Void, Void Spirit et Centaur ont également causé des problèmes majeurs pour chacune des meilleures graines de notre région au cours de la saison.

3 héros les plus sélectionnés et bannis par des équipes qualifiées

Les héros les plus choisis par nos équipes qualifiées lors de la saison 2 sont Lion, Centaur Warrunner et Snapfiire.

Centaur a été un choix favori pour de nombreuses équipes. Pas étonnant car il offre une grande durabilité, ainsi que la possibilité de permettre aux alliés de se repositionner pendant un combat d’équipe. Et, même si Lion et Snapfire ont un faible taux de victoire, les désactivations et les dégâts nucléaires qu’ils fournissent sont des armes dangereuses lorsqu’elles sont utilisées correctement.

En ce qui concerne la plupart des héros interdits, Centaur Warrunner fait une autre apparition. Cette fois aux côtés de Puck, Timbersaw. La plupart de nos équipes sont devenues si à l’aise en jouant avec des héros durables comme Timbersaw et Centaur que leurs adversaires jugent nécessaire de les bannir directement. S’ils ne sont pas en mesure de les prendre pour eux-mêmes, c’est le cas.

Jusqu’à présent, il semble que T1 soit la seule équipe encore inquiète pour Io, malgré les nerfs du héros. Io détient un taux de victoire de 33% dans toutes les régions et n’a été sélectionné que 36 fois au cours de la saison 2.

Invictus Gaming a beaucoup interdit Broodmother. Mais statistiquement, ce héros ne s’est pas avéré aussi fort. Broodmother a un taux de victoire de 40% après avoir été sélectionné 29 fois au total cette saison.

Interdire les héros de la méta montre que pour une raison quelconque, l’équipe a le sentiment que le héros est quelque chose à craindre. Cela peut parfois être une faiblesse dont les équipes désireuses de jouer des héros uniques peuvent souvent profiter.