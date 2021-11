Répartition de l’aperçu du gameplay d’Elden Ring

Juste une semaine avant le test du réseau d’Elden Ring, Bandai Namco et Fromsoftware ont publié un aperçu du gameplay majeur d’Elden Ring. L’aperçu du gameplay d’Elden Ring comprenait toutes les nouvelles images de Godrick the Golden, souverain de Stormveil. Des images de la région de Limgrave ont également été révélées, avec des PNJ comme Alexander the Iron Fist, Melina et Rogier. Avec tant de choses montrées, Dave Klein (DaveControl décompose l’aperçu du gameplay d’Elden Ring.

Alors que l’aperçu du gameplay d’Elden Ring était rempli de séquences de la région de Limgrave et du château de Stormveil, nous avons également vu de nombreux mécanismes enfin montrés. Le monde ouvert d’Elden Ring a été expliqué plus en détail, nous avons eu un aperçu de la carte d’Elden Ring et de son fonctionnement, ainsi qu’un aperçu d’un donjon d’Elden Ring et d’un donjon hérité. Elden Ring Co-Op a également été finalement montré, et Elden Ring PvP a été confirmé.