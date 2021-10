Répartition des fonctionnalités du nouveau MacBook Pro : tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Alors que le MacBook Pro redessiné d’Apple n’est qu’à quelques jours de son annonce lors de l’événement « Unleashed » d’Apple, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture médiatique pour dresser une image complète des fonctionnalités et des mises à niveau à venir pour le très attendu de l’entreprise. nouveaux ordinateurs portables.



Il convient de noter que les rumeurs ci-dessous sont agrégées à partir de notre couverture à partir d’un large éventail de sources, y compris des fuites, des analystes et des publications. La fiabilité de chaque source varie, de sorte que certaines des caractéristiques supposées doivent être prises avec des pincettes.

Cela étant dit, les rumeurs de MacBook Pro de cette année ont été très cohérentes, avec des sources telles que Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et « Dylandkt », ainsi que les propres conclusions de MacRumors, présentant une image très similaire des nouvelles machines.

Modèles 14 pouces et 16 pouces avec les mêmes performances sur les deux machines.

Des lunettes plus fines et pas de logo MacBook Pro sous l’écran.

Mini-écrans LED avec ProMotion et des résolutions de 3024 x 1964 et 3456 x 2234, résultant en un contraste et une luminosité plus élevés, ainsi qu’un mouvement à l’écran plus fluide.

webcam 1080p pour des appels vidéo améliorés, au lieu de 720p sur les modèles actuels.

Design plus plat, plus proche du design de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13.

6 ports, comprenant deux ports Thunderbolt et un Port de charge MagSafe sur le côté gauche de la machine, et un Port HDMI, un port Thunderbolt et lecteur de carte SD sur le côté droit de la machine. Cela signifie qu’il y a trois ports Thunderbolt attendu, un de moins que sur les MacBook Pro haut de gamme actuels.

Pas de barre tactile OLED, avec des touches de fonction physiques pleine grandeur à la place.

Puce « M1X » avec un Processeur 10 cœurs qui comprend huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie, ainsi que Options GPU à 16 et 32 ​​cœurs, et le soutien à jusqu’à 64 Go de RAM.

Conception thermique améliorée pour le modèle 14 pouces, reflétant les améliorations apportées au modèle 16 pouces en 2019, y compris un caloduc et un dissipateur thermique plus grands, ainsi que des coussinets thermiques ajoutés.

Mode haute puissance pour augmenter éventuellement les performances lorsqu’il n’est pas connecté à l’alimentation.

16 Go de RAM et 512 Go de stockage en standard avec les configurations de base.

Batterie plus grande pour le modèle 14 pouces et une batterie légèrement plus petite pour le modèle 16 pouces, par rapport aux modèles actuels.

Chargement MagSafe comme les anciens modèles de MacBook Pro, offrant désormais des vitesses de charge plus rapides et une brique d’alimentation repensée.

La vue d’ensemble des rumeurs du MacBook Pro repensé donne une bonne idée de la plupart des mises à niveau à venir et de ce que les utilisateurs peuvent largement attendre des nouvelles machines lorsqu’elles seront officiellement révélées. L’événement spécial « Unleashed » d’Apple a lieu le lundi 18 octobre, où les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être largement annoncés. Pour plus d’informations sur les modèles redessinés de MacBook Pro, consultez notre guide complet « Tout ce que nous savons ».

