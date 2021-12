Répartition des opportunités d’investissement : stocks de recharge de véhicules électriques

Alors que l’adoption des véhicules électriques (VE) se poursuit à un rythme rapide, il existe une demande sans précédent d’infrastructures de recharge pour prendre en charge les véhicules grand public et commerciaux. Les chargeurs de véhicules électriques permettent de recharger les véhicules fonctionnant sur batterie et plus précisément, la source électrique utilisée pour charger la batterie. En 2019, le marché des chargeurs de véhicules électriques était évalué à 3,8 milliards de dollars. Il devrait croître à un TCAC de 26,8 % à 25,5 milliards de dollars d’ici 2027. Tout ce potentiel a mis les stocks de recharge de véhicules électriques sous les projecteurs comme moyen alternatif de jouer l’augmentation inévitable de l’électrification des véhicules dans le monde.

Dans cet esprit, voici un aperçu de l’opportunité d’investissement dans les actions d’infrastructure de véhicules électriques.

Stocks de recharge de véhicules électriques : principaux moteurs du marché

Le principal moteur de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques est la demande de véhicules électriques (voir notre aperçu des stocks de véhicules électriques). Les initiatives gouvernementales visant à limiter la pollution de l’environnement, conjuguées à l’intérêt des consommateurs pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont conduit à une adoption accrue des véhicules électriques.

L’électrification de la flotte est un autre moteur de demande important pour l’infrastructure de recharge des VE. En fait, les véhicules de classe moyenne et lourde devraient s’électrifier plus rapidement que les véhicules de tourisme en raison d’un coût par kilomètre beaucoup plus bas, ou TCO (Total Cost of Ownership). Ces conditions économiques favorables sont la motivation derrière les plans d’électrification agressifs à Amazon (NASDAQ :AMZN), Fedex (NYSE :FDX) et UPS (NYSE :UPS).

Aux États-Unis, l’un des principaux catalyseurs de l’industrie a été la signature du US Infrastructure Bill. Le président Joe Biden a alloué 7,5 milliards de dollars au développement de 500 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques. Le département américain de l’Énergie estime qu’il devra installer 11 407 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques chaque trimestre afin d’atteindre l’objectif du gouvernement d’ici 2030. L’investissement devrait créer davantage d’emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis au cours des prochaines années. Il devrait également accélérer les projets d’énergie propre des véhicules électriques et permettre aux États-Unis de conquérir une plus grande partie du marché mondial des véhicules électriques.

Enfin, un autre catalyseur alimentant la croissance des stocks de recharge de VE sont les incitations fiscales du gouvernement. Des rabais et des incitations sont crédités aux nouveaux acheteurs de véhicules électriques dans le cadre du deuxième volet de la loi sur les infrastructures bipartite connue sous le nom de « Build Back Better Framework ». Suivant de Tesla (NASDAQ :TSLA) plomb, d’autres fabricants de véhicules électriques comme General Motors (NYSE :DG), Gué (NYSE :F) et Nio (NYSE :NIO) développent et installent des bornes de recharge publiques dans tout le pays.

Évaluation du paysage de la recharge des véhicules électriques

Étant donné que la plupart des voitures électriques à batterie ont une autonomie limitée (entre 300 et 400 milles), la disponibilité et l’efficacité des bornes de recharge sont essentielles pour une adoption ultérieure.

Il existe trois niveaux de charge différents : les niveaux 1, 2 et 3. Le niveau 1 représente une charge de 120 volts à l’aide de prises domestiques omniprésentes. Le niveau 1, connu sous le nom de charge d’entretien, fournit à un véhicule électrique ou à un véhicule électrique hybride rechargeable une autonomie de 3 à 5 miles par heure. Ces chargeurs nécessitent, en moyenne, environ 30 heures pour reconstituer 150 miles d’autonomie, en fonction de l’efficacité du véhicule. Comme le note cars.com, « un véhicule moins efficace obtient moins d’autonomie avec la même quantité d’électricité qu’un véhicule plus efficace ». Pour cette raison, la plupart des fabricants de véhicules électriques incluent un petit chargeur de niveau 1 avec leurs véhicules rechargeables. Une prise domestique mise à la terre se termine par un connecteur qui se branche sur la voiture à l’autre extrémité.

La charge de niveau 2 est le moyen de charge le plus rapide à la maison. Le niveau 2 fonctionne à 240 volts, soit la même tension que de nombreux appareils électroménagers. Selon cars.com, « [T]La quantité de courant prise en charge par le niveau 2 s’étend de 12 à 80 ampères. En conséquence, le niveau 2 étend la portée de charge d’un véhicule. Mais, encore une fois, la quantité dépend de l’efficacité de la batterie.

Charge de niveau 3

La charge de niveau 3, également appelée charge rapide CC, est la référence en matière de charge EV. Il est disponible sur des bornes de recharge spécifiques.

Alors que les chargeurs de niveau 1 et 2 doivent s’appuyer sur un processus appelé redressement où ils convertissent le courant alternatif (AC) en courant continu avant de pouvoir charger la batterie, les chargeurs de niveau 3 commencent avec une tension alternative plus élevée que les chargeurs de niveau 1 et 2. Les chargeurs rapides CC le rectifient en CC haute tension à l’extérieur de la voiture à l’aide d’un équipement dédié séparé du branchement du point de charge, puis alimentent cette tension CC directement dans la batterie de la voiture.

Le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques est exploité par le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, Tesla. Tesla a commencé comme un réseau de recharge propriétaire ; cependant, en novembre 2021, la société a commencé à ouvrir son réseau de compresseurs à d’autres fabricants de véhicules électriques. La plupart des opérateurs de recharge concurrents s’appuient sur des accords d’itinérance entre eux et les constructeurs automobiles pour assurer la continuité du réseau.

Acteurs clés dans Infrastructure VE

Un grand nombre d’entreprises d’infrastructures de recharge pour VE sont récemment devenues publiques par le biais de regroupements d’entreprises impliquant des SPAC (Sociétés d’Acquisition à Usage Spécial).

L’espace se compose de trois sous-catégories principales. La catégorie la plus importante, qui comprend des entreprises telles que Charge clignotante (NASDAQ :BLNK), Volta (NYSE :ALV) et EVGo (NASDAQ :EVGO) construisent et exploitent leurs propres réseaux de recharge.

D’autres, comme Faisceau mondial (NASDAQ :BEEM) et Borne de recharge (NYSE :CHPT), fournissent des stations et des logiciels à des opérateurs tiers. Dans cette catégorie figure également EVBox, qui devrait finaliser sa fusion avec Financement bénéfique TPG Pace (NYSE :TPGY) d’ici le premier trimestre 2022.

Enfin, des entreprises telles que Wallbox SA (NYSE :WBX), qui appartient en partie à la société énergétique espagnole Iberdrola SA (OTCMKTS :IBDRY), fabrique principalement des chargeurs pour les particuliers et les entreprises.

Industrie Défis, concurrence et consolidation

Bien qu’il s’agisse d’un marché relativement naissant, le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est déjà très encombré. Les grands services publics et les compagnies pétrolières se lancent déjà dans cet espace. Dans le même temps, la plupart des entreprises de recharge de véhicules électriques pures ont généré très peu de revenus prévisibles. Ils génèrent également des marges brutes inférieures à 30 % et sont largement non rentables. Pourtant, les actions de recharge de véhicules électriques ont commandé des valorisations supérieures tout au long de 2021.

Le secteur a déjà subi une forte consolidation. Ces dernières années, de grandes sociétés énergétiques et de services publics diversifiées ont déjà acquis des dizaines d’installateurs d’infrastructures et de fournisseurs de logiciels.

Il s’agit notamment de sociétés gazières comme Royal Dutch Shell (NYSE :RSD.A, NYSE :RSD.B) et PA (NYSE :PA) et les acteurs utilitaires comme Enel (OTCMKTS :ENLAY) et Électricité de France SA — dont chacun a acquis des sociétés de bornes de recharge et des fournisseurs de solutions connexes. En conséquence, les startups du secteur subissent désormais une pression croissante pour se tailler une position dominante sur le marché.

La plupart des plus grands acteurs du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques se concentrent sur le service des grandes flottes d’entreprises. Les fournisseurs de réseaux de recharge installent généralement des chargeurs à grande vitesse le long des autoroutes, ainsi qu’une « recharge de destination » dans les centres commerciaux, les restaurants et autres sites publics. Cette stratégie a alimenté un accaparement des terres pour les meilleurs emplacements. En conséquence, l’un des principaux avantages des grandes compagnies pétrolières et des détaillants de services publics et de carburant est leur vaste clientèle et leurs biens immobiliers en bordure de route. Les compagnies d’électricité qui entrent dans cet espace soulignent également leur expertise dans la gestion du réseau.

La recharge de véhicules électriques est une activité à forte intensité de capital. Les entreprises de cet espace ne devraient généralement pas atteindre l’équilibre sur une base d’EBITDA ajusté en 2023 et 2024. De nombreux entrants indépendants ont fait appel aux marchés publics pour lever des fonds et renforcer leurs bilans. Pourtant, de nombreux observateurs s’interrogent à la fois sur la capitalisation et la rentabilité à long terme de l’activité d’infrastructure de recharge pour VE.

Dans le même temps, les grands acteurs des services publics peuvent récupérer les investissements liés au réseau auprès de leurs contribuables. Les compagnies pétrolières génèrent également de bonnes marges bénéficiaires sur leurs stations-service. Ceux-ci représentent des économies d’échelle considérables et une menace concurrentielle pour les fournisseurs d’infrastructures de recharge pure-play.

L’essentiel sur l’investissement dans Infrastructure VE

L’intérêt pour les véhicules électriques (VE) et les sources d’énergie alternatives plus abordables augmente clairement et gagne le soutien des gouvernements du monde entier. De solides moteurs séculaires, associés à l’accélération de la fabrication de véhicules électriques grand public, devraient permettre aux fournisseurs de recharge de véhicules électriques de maintenir une croissance à deux chiffres au cours de la prochaine décennie. Compte tenu de la nature capitalistique de l’activité, associée à un profil de bénéfices à long terme incertain, la plupart des observateurs s’attendent à une poursuite de la consolidation au cours des 12 à 18 prochains mois.

À la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.

Cliquez ici pour suivre sa série Derrière le mur, où elle fournit le scoop d’initié sur les technologies et les tendances les plus en vogue des chefs d’entreprise d’aujourd’hui, des experts de l’industrie et des gestionnaires de fonds.