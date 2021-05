Répartition des points à El Pilar: Guarnizo 1-1 Revilla

22/05/2021 à 20:21 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi à Le pilier et qui a fait face au Guarnizo et à Revilla il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Guarnizo il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Bezana à la maison (0-1) et l’autre devant Barquereño à domicile (3-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Revilla il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Barreda Football et était sur une séquence de six défaites consécutives. Après le duel, l’équipe guarnicéenne a été placée en deuxième position, tandis que le Revilla, pour sa part, est neuvième à l’issue de la réunion.

Le jeu a commencé avec un visage pour l’ensemble de Revilla Camargo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Allende à la 9e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe Guarnican, qui a égalisé le jeu au moyen d’un but de Saza à 81 minutes, concluant le match avec un score de 1-1 sur les projecteurs.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Guarnizo a sauté du banc Edu Fontan, cadres, Sarabia, Perez Oui Ruiz remplacer Oreille, Javier, Pellon, Celis Oui Alvaro, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ruiz, Lavin, Estebanez, Gagner Oui Pablo Esteve, qui a sauté sur le terrain pour Pièces, marron, Javi sainz, Allende Oui Cobo.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Alvaro, Javier, Muñoz Oui Pellon et par le Revilla réprimandé Castanedo, Peine Oui Garcia.

Pour le moment, le Guarnizo reste avec 36 points et le Revilla avec 18 points.

Le lendemain, l’équipe de Guarnice jouera à l’extérieur contre le Coin, Pendant ce temps, il Revilla cherchera la victoire dans son stade contre lui Torina.

Fiche techniqueGuarnizo:Via, Álvaro (Ruiz, min.66), Leguina, Celis (Pérez, min.66), Russian, Javier (Marcos, min.52), Saza, Mauri, Muñoz, Orejuela (Edu Fontan, min.52) et Pellon (Sarabia, min.66)Revilla:Marcos, Cobo (Pablo Esteve, min 89), Javi Sáinz (Estebanez, min 70), Garcia, Peña, Castanedo, Izquierdo, Pardo (Lavin, min 59), Salas (Ruiz, min 59), Mirones et Allende (Gañan, min. 70)Stade:Le pilierButs:Allende (0-1, min.9) et Saza (1-1, min.81)