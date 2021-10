Répartition des points à La Albericia : Rayo Cantabria 2-2 Racing Rioja

10/03/2021 à 15h05 CEST

Les Rayo Cantabrie et le Courses ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche à L’Albéricia. Les Rayo Cantabrie Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Promesses de Burgos loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Arènes de Getxo dans leur stade (1-0). Pour sa part, Course Rioja gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Cayon à la maison et Peña Sport à l’extérieur, 4-0 et 1-3 respectivement et a connu une séquence de quatre victoires consécutives. A l’issue du duel, l’équipe de Santander est sixième à la fin du match, tandis que le Courses maintient la direction de la deuxième RFEF.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Rayo Cantabrie, qui a créé le lumineux grâce au succès de Diego Campo, concluant la première partie avec un 1-0 à la lumière.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les Course Rioja, qui a obtenu l’égalité avec un but de Arnedillo à la 53e minute. Mais plus tard, l’équipe de Santander a donné l’avantage à son équipe grâce à un but de Yeray à la 78e minute, mais l’équipe d’Agoncillo a réussi à égaliser grâce à un but de Sainte Marie quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, mettant fin à la confrontation sur le score de 2-2.

Avec ce résultat, le Rayo Cantabrie il reste huit points et le Courses avec 13 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le CF Ardoï, Pendant ce temps, il Course Rioja jouera contre lui Rivière Sestao.

Fiche techniqueRayo Cantabrie :Moha, Gabi, Mirapeix, Simón, Juan Gutierrez, Izan, Gete, Diego Campo, Yeray, Dani Salas et Dani GonzalezCourse Rioja :Pinillos, Marcos Isla, Santamaría, Miguel, Aritz Eguaras, Barace, Álvaro Garcia, Fernández, Adri Carrion, Galán et ArnedilloStade:L’AlbériciaButs:Diego Campo (1-0, min. 42), Arnedillo (1-1, min. 53), Yeray (2-1, min. 78) et Santamaría (2-2, min. 87)