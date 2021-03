Répartition des points à l’Estadio del Mediterráneo: Almería 1-1 Leganés

27/03/2021 à 21:18 CET

Le Almeria et le Leganes à égalité avec un dans le match disputé ce samedi dans le Stade méditerranéen. Le Almeria Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le SD Ponferradina. Du côté des visiteurs, le Leganes il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le CF Fuenlabrada. Avec ce résultat, l’équipe d’Almeria est troisième après la fin du match, tandis que le Leganes c’est quatrième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour lui Almeria, qui a créé sa lumineuse grâce à l’objectif de Manu Morlanes à 90 minutes. L’équipe madrilène a soumis les tables à une peine maximale de Juan Muñoz peu avant la fin, plus précisément en 90. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 au tableau de bord.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Almeria qui sont entrés dans le jeu étaient Juan Villar, Corpas, Francisco Villalba Oui Joao Carvalho remplacer Samu, Brian Rodriguez, Ivan Balliu Oui José Carlos Lazo, tandis que les changements dans le Leganes étaient Luis Perea, Juan Muñoz, José Arnaiz Oui Roberto Rosales, qui est entré pour remplacer Sabin mérinos, Borja Baston, Javier Hernandez Carrera Oui Ruben Pardo.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: trois cartons jaunes au Almeria, spécifiquement pour Ivanildo Fernandes, Manu Morlanes Oui Nikola Maras et trois à Leganes (Sergio Gonzalez, Kenneth Omeruo Oui Risque plus élevé). De plus, il y avait un carton rouge pour Ruben Perez par l’équipe visiteuse.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Leganes il se situait à la quatrième place du tableau avec 54 points, occupant une place d’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division. Pour sa part, Almeria Avec ce point atteint, il atteint la troisième place avec 57 points, avec une place d’accès à la promotion des séries éliminatoires en Première Division, après le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe d’Almeria le fera contre lui Malaga, Pendant ce temps, il Leganes fera face au Majorque.

Fiche techniqueAlmeria:Asier Riesgo, Sergi Palencia, Unai Bustinza, Sergio Gonzalez, Kenneth Omeruo, Javier Hernández Carrera, Rubén Pardo, Rubén Pérez, Gaku Shibasaki, Sabin Merino et Borja BastónLeganes:Giorgi Makaridze, Ivan Balliu, Nikola Maras, Ivanildo Fernandes, Sergio Akieme, Brian Rodríguez, Lucas Robertone, Manu Morlanes, Samu, Jose Carlos Lazo et Umar SadiqStade:Stade méditerranéenButs:Manu Morlanes (1-0, min.90) et Juan Muñoz (1-1, min.90)