Répartition des points à l’Opel Arena: Mayence 05 1-1 Hertha Berlin

03/05/2021 à 20:03 CEST

le Mayence et le Hertha à égalité à un lors du match organisé ce lundi dans le Opel Arena. le Mayence 05 Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Bayern Munich dans son fief (2-1) et l’autre devant Werder Brême à l’extérieur (0-1) et a pour le moment eu une séquence de trois victoires consécutives. Quant à l’équipe visiteuse, le Hertha Berlin n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach. Après le match, l’équipe Maguntino a été placée en douzième position, tandis que le Hertha, pour sa part, est seizième à l’issue de la réunion.

La première partie du match a commencé de manière positive pour les Bleu et Blanc, qui en ont profité pour ouvrir le score avec un but de Lucas Tousart à la minute 36. L’équipe locale a mis l’égalité avec un but de Philipp Mwene quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 40e, concluant la première période avec le résultat de 1-1.

Dans la deuxième partie, le Mayence et le Hertha Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Alexander Hack, Robert Glatzel, Danny Latza, Robin Quaison Oui Daniel Brosinski remplacer Stefan Bell, Adam Szalai, Jean-Paul Boetius, Karim Onisiwo Oui Danny Da Costa. Les changements de la Hertha Berlin Ils étaient Dedryck Boyata, Santiago Ascacíbar, Vladimir Darida, Nemanja Radonjic Oui Krzysztof Piatek, qui est entré par Sami Khedira, Lucas Tousart, Deyovaisio Zeefuik, Matheus Cunha Oui Jhon Cordoue.

L’arbitre du match a montré cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Stefan Bell Oui Leandro Martins de l’équipe locale et Lucas Tousart, Matheus Cunha Oui Santiago Ascacíbar L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Hertha Berlin il s’est classé 16e du tableau avec 27 points, avec une place permanente en séries éliminatoires. Pour sa part, Mayence 05 Avec ce point atteint, il a atteint la douzième place avec 35 points après le match.

le Mayence 05 fera face le lendemain Eintracht Francfort et le Hertha Berlin jouera contre lui SC Fribourg.

Fiche techniqueMayence 05:Robin Zentner, Juste, Stefan Bell (Alexander Hack, min.37), Moussa Niakhate, Danny Da Costa (Daniel Brosinski, min.84), Dominik Kohr, Leandro Martins, Jean-Paul Boetius (Danny Latza, min.84), Philipp Mwene, Adam Szalai (Robert Glatzel, min.72) et Karim Onisiwo (Robin Quaison, min.84)Hertha Berlin:Alexander Schwolow, Lukas Klunter, Niklas Stark, Marton Dardai, Deyovaisio Zeefuik (Vladimir Darida, min.61), Sami Khedira (Dedryck Boyata, min.61), Lucas Tousart (Santiago Ascacíbar, min.61), Matteo Guendouzi, Maximilian Mittelstadt , Jhon Córdoba (Krzysztof Piatek, min. 80) et Matheus Cunha (Nemanja Radonjic, min. 71)Stade:Opel ArenaButs:Lucas Tousart (0-1, min.36) et Philipp Mwene (1-1, min.40)