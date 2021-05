Répartition des points dans l’Anxo Carro: Lugo 2-2 Real Zaragoza

30/04/2021

le Lugo et le Saragosse à égalité à deux lors du match qui s’est déroulé ce vendredi dans le Largeur du chariot. le Lugo Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le SD Ponferradina par un score de 2-0 et avec une séquence de six défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Real Saragosse a dû se contenter d’un nul nul contre le Sportif réel. Après le match, l’équipe portugaise était en vingt et unième position, tandis que le Saragosse, pour sa part, est quinzième à la fin de la partie.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour l’équipe portugaise, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau d’affichage grâce à un but de Manu Barreiro, terminant la première mi-temps avec un 1-0 sur le tableau de bord.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Saragosse, qui a mis les tables à travers un but à 9 mètres de Adrian Gonzalez à la 64e minute. Cependant, l’équipe locale a pris les devants grâce au succès de Frederico Venancio à la 81e minute. Real Saragosse avec un peu de Cristian Dario Alvarez juste avant le coup de sifflet final, en particulier en 90, concluant le match avec un score final de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Lugo a sauté du banc Faire, José Luis Rodriguez, Gérard Valentine, Pedro Lopez Rodriguez Oui Xavi Torres remplacer Fernando Seoane, Cristian Herrera, Chris Ramos, Diego Alende Oui Hugo Rama, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Eguaras, James, Pep chavarria, Haris vuckic Oui Alex Alegria, qui a sauté sur le terrain pour Alberto Zapater, Adrian Gonzalez, Carlos Nieto, Francho Serrano Grace et Ivan Azon Monzon.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Lugo (Alberto Varo Oui Juanpe) et deux à Saragosse (Mathieu Peybernes et Ivan Azon Monzon).

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le Real Saragosse il s’est classé 15e du tableau avec 43 points. Pour sa part, Lugo Avec ce point atteint, il a atteint la vingt et unième place avec 37 points, au lieu d’être relégué en deuxième B, après le match.

Le lendemain, le Lugo sera mesuré avec le Sportif réel, tandis que l’équipe de Saragosse jouera son match contre le Espanol.

Fiche techniqueLugo:Cristian Darío Álvarez, Carlos Vigaray, Alejandro Frances, Mathieu Peybernes, Carlos Nieto, Sergio Bermejo, Adrián González, Francho Serrano Gracia, Alberto Zapater, Juan José Narváez et Ivan Azon MonzonReal Saragosse:Alberto Varo, Diego Alende, Carlos Pita, Frederico Venancio, Chris Ramos, Hugo Rama, Juanpe, Fernando Seoane, Luis Ruiz, Manu Barreiro et Cristian HerreraStade:Largeur du chariotButs:Manu Barreiro (1-0, min.44), Adrián González (1-1, min.64), Frederico Venancio (2-1, min.81) et Cristian Darío Álvarez (2-2, min.90)