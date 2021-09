Répartition des points dans le Derby de la Côte d’Azur

19/09/2021 à 16h06 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Le derby de la Côte d’Azur, disputé à l’Allianz Riviera, entre l’OGC Nice et l’AS Monaco s’est soldé par un match nul au terme d’un match très serré où chaque équipe avait la domination et le contrôle dans chacune des parties. Un duel qui allait du moins au plus. Un tableau de bord qui s’est soldé par un match nul, grâce aux nombreux Golovine, Delort, Boudaoui et Ben Yedder, mais que l’une ou l’autre équipe pourrait gagner dans un match final fou.

Joli

LUN

Joli

Benitez, Lotomba (Atal, 57′), Todibo, Dante, Bard, Stengs (Daniliuc, 89′), Rosario (Thuram, 89′), Lemina, Boudaoui, Gouiri et Dolberg (Delort, 15′).

Monaco

Nubel, Disasi (Diatta, 73′), Maripán, Badiashile, Sidibé, Fofana, Tchoameni, Henrique, Martins (Volland, 62′), Golovin (Diop, 73′) et Ben Yedder.

Buts

0-1 M.39 Golovine. 1-1 M.52 Delort. 2-1 M.73 Boudaoui. 2-2 M.77 Ben Yedder.

Arbitre

Letexier F. TA : Atal et Dante / Badiashile, Diop et Sidibé.

Incidents

Match entre Nice et Monaco correspondant à la sixième journée de Ligue 1 disputée à l’Allianza Riviera (Nice).

Sans l’excitation d’antan, en raison du match disputé à huis clos, Monaco a commencé à dominer tout au long de la première mi-temps. L’ensemble dirigé par Kovac il a très bien joué avec la possession du ballon et a mis l’une des équipes de France les plus en forme mal à l’aise aujourd’hui. Il remporte tous les duels et atteint le but défendu par Benítez en danger. Au final, à un peu plus de cinq minutes de la fin de la première partie, Golovine a profité d’une belle passe de Gelson Martins pour prendre de l’avance sur le tableau de bord.

Après la pause, les choses ont changé et Nice a su réagir. Andy Delort il a égalé le match avec une tête à laquelle il ne pouvait pas faire grand-chose Nubel. Cependant, la réaction locale ne s’est pas arrêtée là. Nice a terminé la rentrée avec un but de Boudaoui après un grand jeu individuel de Amine Gouiri, qui a fait un grand match. Mais la joie durerait très peu. Ben yedder converti une peine absurde commise par Stengs et remettre les tables sur le tableau de bord. Cependant, presque sans le temps de réagir, l’arbitre a sifflé – à nouveau – le penalty maximum mais cette fois dans la surface monégasque. Nice a raté l’occasion et Gouiri il a raté de onze mètres.

Malgré les dernières minutes du match, le résultat est resté avec un nul à deux qui n’a pas satisfait les visiteurs, qui avaient besoin de points après trois défaites, deux nuls et une victoire.