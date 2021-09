Répartition des points dans le Martínez Valero

in

Elche et j’ai soulevé tableaux signés (1-1) dans le duel LaLiga Santander qui les a affrontés ce samedi au stade Martínez Valero et dans lequel le but Levantinista Joseph Lewis Moral équilibré le score après que l’équipe à domicile se soit retirée à la mi-temps avec un avantage sur le tableau d’affichage.

ELC

LEV

Elche

Kiko Casilla ; Palacios, Roco (Barragán 77′), Verdú, González, Mojica; Guti, Mascarell (Marcone 86′), Morente (Mile 61′); Lucas Pérez et Benedetto (Pastore 61′).

j’ai soulevé

Cardenas ; Postigo (Mustafi 78′), Duarte, Vezo; Fils, Papelu (Radoja 70′), Malsa (Róber Pier 88′), Martínez, Clerc; Morales (Roger Martí 77′) et Gómez (Cantero 70′).

Buts

1-0 M.33 Lucas Pérez et 1-1 M.55 Morales.

Arbitre

Ortiz Arias.TA : Roco (29′), Verdú (55′) et Vezo (82′) / Martínez (53′).

Incidents

Match correspondant à la cinquième journée de LaLiga Santander, joué au stade Martínez Valero.

Un but de Luc Perez, dans lequel son équipe n’avait guère dérangé en attaque, il a avancé sur le tableau d’affichage en première mi-temps aux habitants d’Elche face à un Levante supérieur qui n’a pas su tirer le meilleur parti de sa domination et de ses occasions de marquer.

L’ensemble des Paco López Il a clairement dominé le match, en particulier pendant les 20 premières minutes, au cours desquelles il a eu deux occasions de marquer pour Moral et Dany Gomez Quoi Kiko Boîte neutralisé.

Après le but, l’équipe d’Elche s’est sentie plus à l’aise, bien que Levante, désormais Ils sont, il s’écrase à nouveau avec le gardien Kiko Boîte.

Finalement, aucune des deux équipes n’a réussi à marquer le but vainqueur dans le match où l’on a enfin pu voir Pasteur avec la chemise Elche. Avec l’égalité, les granotes continuent sans remporter de victoire dans cette campagne de championnat, au cours de laquelle ils ont engrangé 4 nuls et une défaite.