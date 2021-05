Répartition des points dans le San Francisco Javier : Cortes 1-1 Burladés

29/05/2021 à 21:19 CEST

le Coupes et le Burladés Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division par un match nul 1-1 ce samedi à la Saint François Xavier. le Coupes voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Itaroa Huarte par un score de 4-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Burladés a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Murchante. Avec ce résultat, l’équipe du court est cinquième après la fin du match, tandis que le Burladés est quatrième.

La première mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui Burladés, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Alejo Irisarri à la minute 28. Mais plus tard, le Coupes à la minute 36, il a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Mikel Guiral, concluant la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Le technicien de la Coupes, Rafa Béricat, a donné accès au champ à Alberto Perez, Doiz, Viela, Vergarachea Oui Allvaro Sanchez remplacer Gadea, Dani Salas, Zamora, Robinho Oui Intégrer, tandis que de la part du Burladés, Jonathan Unanua remplacé Chaussure Oui Munarriz pour Agréable Oui Urdiroz.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Coupes (Gadea Oui Mikel Guiral) et deux à Burladés (Bati Oui Sandz).

En ce moment, le Coupes et le Burladés ils restent à égalité à 33 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Fiche techniqueCoupes :Raúl, Palacios, Mikel Guiral, Embid (Alvaro Sánchez, min.77), Pascual, Robinho (Vergarachea, min.63), Dani Salas (Doiz, min.57), Raúl Chueca, Zamora (Viela, min.57), Ladron et Gadea (Alberto Perez, min.57)Burladés :Eguillor, Mahugo, Arenaz, Castán, Roncal, Eneko, Urdiroz (Munarriz, min.62), Gordo, Majo (Zapata, min.62), Alejo Irisarri et BatiStade:Saint François XavierButs:Alejo Irisarri (0-1, min. 28) et Mikel Guiral (1-1, min. 36)