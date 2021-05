Répartition des points dans les Benigànim municipaux: Benigànim 2-2 Recambios Colón

08/05/2021 à 23:13 CEST

le Benigànim et le Pièces détachées Colon Ils ont mis fin à leur participation à la deuxième phase de la troisième division en faisant match nul 2-2 ce samedi dans le Benigànim municipal. le Benigànim visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Villarreal C, accumulant un total de quatre défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Pièces détachées Colon Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Jove espagnol dans le dernier match joué. Après le score, l’équipe à domicile était en sixième position, tandis que le Pièces détachées Colon il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Benigànim, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Sanchez à la minute 6, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe Aldaiense, qui a mis les tables grâce à un peu de Bruno Vinicius à la minute 52. Cependant, l’équipe locale a pris la tête du tableau de bord établissant le 2-1 grâce à un but de Peiro dans la minute 70. Cependant, le Pièces détachées Colon réagi et égalisé le concours au moyen d’un Roser dans la foulée, en 86, clôturant ainsi le match avec un score de 2-2 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Castille, Ceballos, Maikel, Shedrach Oui Bapodra remplacer Toni Cano, De Los Santos, Damian, Fede Cabrera Oui Peiro, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Emilio, Ferrer, Antillaque, Roser Oui Fernandez, qui est entré par Cousin, Mikel Cubería, Pablo Camarena, Ballester et Castander.

Au cours des 90 minutes de jeu, sept cartes au total ont été vues. Par le Benigànim l’arbitre sanctionné par le jaune pour Damian Oui Shedrach, tandis que dans l’équipe Aldaiense, il a averti Pablo Camarena, Mikel Cubería, Castander Oui Nicolescu et avec du rouge à Ferrer.

Pour le moment, le Benigànim il lui reste 22 points et le Pièces détachées Colon avec 31 points.

Fiche techniqueBenigànim:Enric, Peiró (Bapodra, min.85), Pastor, De Los Santos (Ceballos, min.61), Toni Cano (Castilla, min.35), Damian (Maikel, min.61), Enric, Fede Cabrera (Shedrach, min.61), Sanchez, Pérez et Enrique FabraPièces de rechange Colon:Joan Castanyer, Faus, Ballester (Roser, min 67), Bruno Vinicius, Redola, Pablo Camarena (Antillaque, min 57), Primo (Emilio, min 46), Nicolescu, Garcia, Castander (Fernandez, min 67) et Mikel Cubería (Ferrer, min.46)Stade:Benigànim municipalButs:Sanchez (1-0, min.6), Bruno Vinicius (1-1, min.52), Peiró (2-1, min.70) et Roser (2-2, min.86)