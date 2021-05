Répartition des points entre At. Astorga et la gymnastique de Ségovie (2-2)

01/05/2021 à 20:28 CEST

le Astorga et la Gymnastique de Ségovie à égalité à deux dans le match disputé ce samedi dans le Municipale La Eragudina. le À. Astorga Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Promesses de Burgos. De la part de l’équipe visiteuse, le Gymnastique de Ségovie a dû se contenter d’un nul nul contre le Jupiter Leonese. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en troisième position, tandis que le Gymnastique de Ségovie Il est arrivé à la première place à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Gymnastique de Ségovie, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Iv à la 23e minute. L’équipe locale est à égalité grâce à un but de Alex Lorenzo à la minute 25, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

La seconde période a débuté de manière favorable pour la À. Astorga, qui a tracé le score avec un but de Perrini à 52 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a réagi à la 64e minute et a égalisé le match avec un but de Fran Adeva, mettant fin au duel avec un score final de 2-2.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Astorga qui sont entrés dans le jeu étaient Pablo Zotes, Rober F. Oui Maréchal-ferrant remplacer Amour Javi, Davo Oui Diego Peláez, tandis que les changements dans le Gymnastique de Ségovie Ils étaient Nogueira, Fran Adeva, Borao Oui Sanchez, qui est entré pour remplacer Du château, Dani Arribas, Iv Oui Compter.

L’arbitre a averti Alex Lorenzo, Diego Peláez Oui Ongle par le Astorga déjà Du château, Manu Oui Viti par l’équipe Sagovian.

Pour le moment, le Astorga est laissé avec 46 points et le Gymnastique de Ségovie avec 65 points.

Le lendemain, l’équipe de Miñambres fera face à Numantia B, tandis que le Gymnastique de Ségovie de Manu sera mesuré par rapport à Christ athlétique.

Fiche techniqueÀ. Astorga:Alberto, Davo (Rober F., min.76), Uña, Diego Peláez (Herrador, min.84), Javi Amor (Pablo Zotes, min.46), Héctor Taranilla, Sergio Fernández, Perrini, Toni Badia, Jorge et Álex LawrenceGymnastique Segoviana:Carmona, Da Gracia, Manu, Conde (Sanchez, min.79), Ivi (Borao, min.72), Chupo, Del Castillo (Nogueira, min.61), Dani Arribas (Fran Adeva, min.61), Adrián, Viti et Javi BorregoStade:Municipale La EragudinaButs:Ivi (0-1, min. 23), Álex Lorenzo (1-1, min. 25), Perrini (2-1, min. 52) et Fran Adeva (2-2, min. 64)