Répartition des points entre Atletico Porcuna et Huétor Tájar (1-1)

28/03/2021 à 21:07 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade municipal de San Benito et qui a fait face au Atletico Porcuna et à Huetor Tájar conclu par une égalité entre les deux prétendants. Le Atletico Porcuna Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-1 contre le Almeria B. Du côté des visiteurs, le Huetor Tájar a récolté une égalité à trois contre le Torredonjimeno, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe locale était en neuvième position, tandis que le Huetor Tájar il est arrivé à la cinquième place à la fin du match.

La première partie du duel a débuté de manière imbattable pour l’équipe porcunienne, qui en a profité pour inaugurer le tableau de bord grâce au succès devant le but par Jose Manuel dès le début du jeu, à la minute 2. Mais plus tard, le Huetor Tájar à la 30e minute, il a réussi l’égalité grâce à un but de Esteban. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

L’entraîneur du Atletico Porcuna a donné accès à Gérard port, Farfan Oui Diego Sanchez pour Miguelito, Firdman Oui Denot, Pendant ce temps, il Huetor Tájar a donné le feu vert à Miguel Quevedo, Raul Castro, Alonso, Marié Oui José-Angel, qui est venu remplacer Sergio, Esteban, Manu Castillo, Juanje Oui Manu daza.

L’arbitre a montré un total de dix cartons: quatre jaunes à la Atletico Porcuna (Agus, Luisito, Brian Oui Firdman) et quatre à Huetor Tájar (Sergio, Raul Castro, Migue Garcia Oui David). De plus, il y avait deux cartons rouges, spécifiquement pour Brian (2 jaunes) et Rafa Castillo par l’équipe locale.

Après cette égalité à la fin du match, le Atletico Porcuna il a été placé en neuvième position du tableau avec 21 points, avec une position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, Huetor Tájar avec ce point, il a obtenu la cinquième place avec 27 points, au lieu d’accéder à la deuxième phase de qualification à la phase finale de la deuxième division RFEF, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre lui Loja, Pendant ce temps, il Huetor Tájar affrontera dans son stade Vrai Jaen.

Fiche techniqueAtletico Porcuna:Molero, Firdman (Farfan, min.74), Calzado Arevalo, Agus, Denot (Diego Sánchez, min.79), Chepe, Luisito, Miguelito (Gerard Puerto, min.71), Rafa Castillo, Burgos et Jose ManuelHuétor Tájar:Migue Garcia, David, Javi Pérez, Esteban (Raul Castro, min 73), Mario, Manu Daza (Jose Angel, min 89), Joaquin Amador, Andoni, Sergio (Miguel Quevedo, min 73), Juanje (marié, min.89) et Manu Castillo (Alonso, min.81)Stade:Stade municipal de San BenitoButs:Jose Manuel (1-0, min.2) et Esteban (1-1, min.30)