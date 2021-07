Répartition des points entre Austin FC et Seattle Sounders (1-1)

23/07/2021 à 05:44 CEST

Le match qui s’est déroulé ce vendredi au Stade Q2 et qui a affronté le Austin et à Sondeurs de Seattle il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Austin FC Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Ville sportive de Kansas. Pour sa part, Sondeurs de Seattle est venu de battre 2-0 à Dynamo de Houston lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe de Los Verdes est dixième à la fin du match, tandis que le Sondeurs de Seattle continue en tant que leader de la Major League Soccer.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause est venu le but de l’équipe Siatelite, qui a libéré sa lumière grâce à un but de Ruidiaz à la minute 67. Mais plus tard, le Austin FC à la 77e minute, il réagit et égalise le match grâce à un but de Cascante, concluant le match avec un score final de 1-1.

Le technicien de la Austin, Josh Wolff, a donné accès au champ à Gallagher Oui Manny Perez remplacement La mise en réseau Oui Manneh, tandis que de la part du Sondeurs de Seattle, Brian Schmetzer remplacé Médranda, Ruidiaz, Rowe, Chasseur Oui Villanueva pour Forgeron, Adéniran, Paul, Vargas Oui Reed Baker-Merlan.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. De la part des joueurs de la Austin FC le carton jaune est allé à Jiménez Oui Dominguez et par le Sondeurs de Seattle admonesté Adéniran Oui Médranda.

Avec 30 points, le Sondeurs de Seattle conserve la tête de la Major League Soccer, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de conférence à la fin du match, tandis que le Austin FC il a été classé 10e avec 14 points.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante, Kolmanic, Jiménez, Pochettino, Ring, Fagundez, Manneh (Manny Perez, min.77), Redes (Gallagher, min.57) et DomínguezSondeurs de Seattle :Richey, Gómez, Atencio, Abdoulaye Cissoko, Dobbelaere, Smith (Medranda, min.54), Paulo (Rowe, min.54), Leyva, Vargas (Montero, min.77), Reed Baker-Whiting (Villanueva, min.90 ) et Adeniran (Ruidíaz, min.54)Stade:Stade Q2Buts:Ruidíaz (0-1, min. 67) et Cascante (1-1, min. 77)