Répartition des points entre Cabecense et Castilleja CF (1-1)

27/05/2021 à 00:26 CEST

le Cabecense et le Castilleja a fait match nul lors du match disputé ce mercredi dans le Carlos Marchena municipal. le Cabecense est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre Gerena. De la part de l’équipe visiteuse, le Castilleja CF a dû se contenter d’un nul nul contre lui Conil et a eu une série de trois tirages consécutifs. Après le match, l’équipe d’en-tête a été placée en troisième position, tandis que le Castilleja, quant à lui, est cinquième à la fin de la réunion.

La première partie de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a créé le lumineux avec un peu de José Carlos Dans la minute 14. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Castilla, qui a mis les tables grâce à un but Pulet à 58 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Castilleja a donné accès à Pitero Oui Solis pour Finidi Oui Wojcik et par le Cabecense il a été remplacé Luismi pour Alonso.

Pour le moment, le Cabecense il obtient 29 points et le Castilleja avec 28 points.

Fiche techniqueCabecense:Iván Casas, Jose Mari, Francis, Torres, Gonzaga, Leon, Alonso (Luismi, min.70), Fran Ganfornina, Luna, José Carlos et SanchezCastilleja CF:Carmona, Pulet, Pedro, Escalante, Armenta, Morillo, Fidel, Finidi (Pitero, min.46), Wojcik (Solís, min.46), Adrián et CifuStade:Carlos Marchena municipalButs:José Carlos (1-0, min.14) et Pulet (1-1, min.58)