Répartition des points entre Cerezo Osaka et le FC Tokyo (3-3)

21/07/2021 à 14h00 CEST

le Cerise d’Osaka et le FC Tokyo ex aequo à trois dans le match disputé ce mercredi dans le Stade Yanmar Nagai. le Cerise d’Osaka Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Vissel Kobé. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Tokyo a remporté le bellmar Shonan à l’extérieur par 0-1 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Oita Trinita 3-0 et cumule quatre victoires d’affilée dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe d’Osaka s’est placée en douzième position, tandis que la FC Tokyo, quant à lui, est septième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui FC Tokyo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score sur un but de Léandro à la 12e minute. Après un nouveau coup, l’équipe visiteuse a augmenté le score à la 39e minute grâce à un but de Diego Oliveira. L’équipe d’Osaka a coupé les différences avec un but de Kato quelques instants avant le coup de sifflet final, le 46, concluant la première mi-temps avec un 1-2 à la lumière.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a obtenu le match nul grâce au but de Matsuda à la minute 57. Puis il est revenu composer le Cerise d’Osaka, réalisant le retour grâce à un peu de Tiago Pagnussat à la 74e minute. Cependant, l’équipe de Tokyo a réagi à la 83e minute et a égalisé le match au moyen d’un double but de Léandro, terminant ainsi le duel avec un score de 3-3 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Cerise d’Osaka a donné accès à Takagi, Fujita Oui Matsuda pour Okubo, Kiyotake Oui Kato, Pendant ce temps, il FC Tokyo a donné le feu vert à Shinada, Tagawa, Nagaï, Mita Oui Junya suzuki, qui est venu remplacer Aoki, Higashi, Adailton, Diego Oliveira Oui Bangunagande.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons : deux cartons jaunes à Cerise d’Osaka (Matsuda Oui Tiago Pagnussat) et un à FC Tokyo (Morishige). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Matsuda (2 jaunes) par l’équipe à domicile.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le FC Tokyo il s’est classé septième au classement avec 34 points. Pour sa part, Cerise d’Osaka Avec ce point atteint, il atteint la douzième place avec 24 points après le duel.

Fiche techniqueCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Tiago Pagnussat, Nishio, Maruhashi, Matsuda, Harakawa, Okuno, Kiyotake (Fujita, min.84), Sakamoto, Okubo (Takagi, min.46) et Kato (Matsuda, min.84)FC Tokyo :Hatano, Morishige, Watanabe, Bangunagande (Junya Suzuki, min.84), Ogawa, Abe, Aoki (Shinada, min.63), Leandro, Adailton (Nagai, min.64), Higashi (Tagawa, min.64) et Diego Oliveira (Mita, min.77)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Leandro (0-1, min. 12), Diego Oliveira (0-2, min. 39), Kato (1-2, min. 46), Matsuda (2-2, min. 57), Tiago Pagnussat (3- 2, min. 74) et Leandro (3-3, min. 83)